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13 июня 2019, 12:53



Норильские общественники отмечены за помощь и поддержку сборной нашего города на международной военно-тактической игре.

Норильская молодёжная военно-патриотическая общественная организация «СОЮЗ» награждена грамотой, подписанной генералом армии Виктором Ермаковым. Как сказано в документе, «за значительный личный вклад в развитие системы патриотического и военно-патриотического воспитания молодёжи России». Фото участников игр

Просмотров:206 Военно-тактическая игра «Заря: сутки на броне» - одна из крупнейших страйкбольных игр в России с массовым применением военной техники и игровой авиации. В этом году она стала 14-й по счёту и прошла в Подмосковье в конце апреля на полигоне «Алабино» Западного военного округа. В игре приняли участие около шести тысяч человек, в том числе и сборная Норильска, которая стала победителем в своём дивизионе.Норильская молодёжная военно-патриотическая общественная организация «СОЮЗ» награждена грамотой, подписанной генералом армии Виктором Ермаковым. Как сказано в документе, «за значительный личный вклад в развитие системы патриотического и военно-патриотического воспитания молодёжи России».Фото участников игр