Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39636

13 июня 2019, 13:55



С 1 июля проезд в норильских автобусах подорожает на 4 рубля, а на одном из коммерческих маршрутов - сразу на 10.

Для остальных перевозчиков Норильска постановление правительства о предельных тарифах носит рекомендательный характер. Все семь коммерческих организаций и предпринимателей, занимающихся перевозкой пассажиров по муниципальным маршрутам, работают по нерегулируемой форме тарифов. То есть вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Тем не менее практически все из них поддерживают ценовую политику НПОПАТ, и с 1 июля также поднимут расценки на 4 рубля. Иной тариф решил установить лишь один предприниматель, работающий на кайерканском направлении. На маршруте № 35 стоимость поездки по Кайеркану будет 30 рублей, а вот между Центральным районом и Кайерканом – 50. Соответствующие уведомления коммерческих перевозчиков своевременно поступили в адрес администрации города Норильска и размещены в салонах автобусов. Фото Ирины Яринской

Просмотров:310 Постановление правительства Красноярского края, утвердившее новые расценки на перевозки пассажиров автотранспортом по муниципальным маршрутам, вступило в силу ещё в конце мая. Оно распространяется на те предприятия, которые работают по регулируемым тарифам. В Норильске это только муниципальный перевозчик - НПОПАТ. И с 1 июля в его автобусах внутрирайонных маршрутов стоимость проезда составит 30 рублей, межрайонных маршрутов – 44 рубля.Для остальных перевозчиков Норильска постановление правительства о предельных тарифах носит рекомендательный характер. Все семь коммерческих организаций и предпринимателей, занимающихся перевозкой пассажиров по муниципальным маршрутам, работают по нерегулируемой форме тарифов. То есть вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Тем не менее практически все из них поддерживают ценовую политику НПОПАТ, и с 1 июля также поднимут расценки на 4 рубля. Иной тариф решил установить лишь один предприниматель, работающий на кайерканском направлении. На маршруте № 35 стоимость поездки по Кайеркану будет 30 рублей, а вот между Центральным районом и Кайерканом – 50.Соответствующие уведомления коммерческих перевозчиков своевременно поступили в адрес администрации города Норильска и размещены в салонах автобусов.Фото Ирины Яринской