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13 июня 2019, 13:55

С 1 июля проезд в норильских автобусах подорожает на 4 рубля, а на одном из коммерческих маршрутов - сразу на 10.


Постановление правительства Красноярского края, утвердившее новые расценки на перевозки пассажиров автотранспортом по муниципальным маршрутам, вступило в силу ещё в конце мая. Оно распространяется на те предприятия, которые работают по регулируемым тарифам. В Норильске это только муниципальный перевозчик - НПОПАТ. И с 1 июля в его автобусах внутрирайонных маршрутов стоимость проезда составит 30 рублей, межрайонных маршрутов – 44 рубля.
Для остальных перевозчиков Норильска постановление правительства о предельных тарифах носит рекомендательный характер. Все семь коммерческих организаций и предпринимателей, занимающихся перевозкой пассажиров по муниципальным маршрутам, работают по нерегулируемой форме тарифов. То есть вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Тем не менее практически все из них поддерживают ценовую политику НПОПАТ, и с 1 июля также поднимут расценки на 4 рубля. Иной тариф решил установить лишь один предприниматель, работающий на кайерканском направлении. На маршруте № 35 стоимость поездки по Кайеркану будет 30 рублей, а вот между Центральным районом и Кайерканом – 50.
Соответствующие уведомления коммерческих перевозчиков своевременно поступили в адрес администрации города Норильска и размещены в салонах автобусов.
Фото Ирины Яринской
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