Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39637

13 июня 2019, 14:39



Норильские библиотеки продолжают отмечать юбилей известного норильского поэта и журналиста Валерия Кравца, которому в июне исполнилось 80 лет.

Все желающие могут заглянуть на www.mucbs.ru и познакомиться с виртуальной выставкой «Не забывай своих поэтов, Земля, где больше без рассветов в календаре полярных дней...». Строкой из стихотворения поэта «А годы, как строчки, летят» назван и юбилейный вечер-портрет Валерии Кравца, который начнётся 14 июня в 18 часов в публичной библиотеке. Поэт, который сейчас живёт в подмосковном Королёве, рассказал «Заполярной правде», что издал книгу новых стихотворений «Завидую траве», а также передал в дар норильчанам более двух тысяч экземпляров пятидесяти своих изданий разных лет, которые уже поступили во все норильские библиотеки. Валерий Кравец также поделился, что немалую часть своего архива, связанного с темой Таймыра, отправил в знаменитую Кунсткамеру - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук и получил от его руководства благодарственное письмо. Поэт рад, что его не забывают на Таймыре, с которым связаны лучшие десятилетия его творческой жизни, и желает новым поколениям норильчан любить и беречь свой город.

Просмотров:226 В публичной библиотеке уже открылась выставка «А годы, как строчки, летят», состоялся час поэзии «Опрятность собственной души». В библиотеке № 10 устроили для читателей Кайеркана поэтический час «Я печальный, как дождинка», а в талнахской библиотеке № 6 готовятся провести 26 июня для ребят из трудовых отрядов школьников встречу в литературной гостиной «Необычный посёлок на необычной земле», где расскажут о посёлке Диксон, о котором в своё время немало писал Валерий Кравец.Все желающие могут заглянуть на www.mucbs.ru и познакомиться с виртуальной выставкой «Не забывай своих поэтов, Земля, где больше без рассветов в календаре полярных дней...».Строкой из стихотворения поэта «А годы, как строчки, летят» назван и юбилейный вечер-портрет Валерии Кравца, который начнётся 14 июня в 18 часов в публичной библиотеке.Поэт, который сейчас живёт в подмосковном Королёве, рассказал «Заполярной правде», что издал книгу новых стихотворений «Завидую траве», а также передал в дар норильчанам более двух тысяч экземпляров пятидесяти своих изданий разных лет, которые уже поступили во все норильские библиотеки. Валерий Кравец также поделился, что немалую часть своего архива, связанного с темой Таймыра, отправил в знаменитую Кунсткамеру - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук и получил от его руководства благодарственное письмо. Поэт рад, что его не забывают на Таймыре, с которым связаны лучшие десятилетия его творческой жизни, и желает новым поколениям норильчан любить и беречь свой город.