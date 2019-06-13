Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39638

13 июня 2019, 15:07



Для специалистов «Норникеля» в Талнахе строят новый дом. Это обойдётся компании в 400 миллионов рублей.

Необходимость в строительстве возникла из-за нехватки жилья для работников компании. По данным на начало сентября 2018 года в очереди на получение квартир стоят более 500 человек. Ежегодная потребность в жилье для молодых специалистов - участников программы «Профессиональный старт» и проекта «Содействие и привлечение» составляет 114 мест. Прогнозируемый показатель на 2019-2020 годы – более 300 мест. Чтобы обеспечить работников компании жильём в Талнахе, было принято решение о реконструкции и достройке объекта незавершенного строительства на улице Михаила Кравца, 10. Прежде чем приступить к строительству, две независимые компании провели обследование конструкций зданий. Помимо этого, были выполнены инженерно-геологические изыскания, которые подтвердили, что дом на ул. Михаила Кравца можно достраивать. Была разработана проектно-сметная документация, проект прошёл государственную экспертизу и получил положительное заключение. Сейчас на площадке вовсю идёт демонтаж железобетонных панелей, девятиэтажка должна уменьшиться на четыре этажа. Уже объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ. К ним относятся электромонтажные работы, работы по установке окон, остеклению балконов, фасадные работы, работы по устройству отопления, канализации, вентиляции, а также отделка помещений. В итоге будет получен пятиэтажный жилой дом на 75 квартир общей площадью 6723 квадратных метра. Сдать дом планируется к середине июля следующего года – к 85-летнему юбилею «Норникеля». Фото Ирины Яринской

Просмотров:225 Необходимость в строительстве возникла из-за нехватки жилья для работников компании. По данным на начало сентября 2018 года в очереди на получение квартир стоят более 500 человек. Ежегодная потребность в жилье для молодых специалистов - участников программы «Профессиональный старт» и проекта «Содействие и привлечение» составляет 114 мест. Прогнозируемый показатель на 2019-2020 годы – более 300 мест. Чтобы обеспечить работников компании жильём в Талнахе, было принято решение о реконструкции и достройке объекта незавершенного строительства на улице Михаила Кравца, 10.Прежде чем приступить к строительству, две независимые компании провели обследование конструкций зданий. Помимо этого, были выполнены инженерно-геологические изыскания, которые подтвердили, что дом на ул. Михаила Кравца можно достраивать. Была разработана проектно-сметная документация, проект прошёл государственную экспертизу и получил положительное заключение.Сейчас на площадке вовсю идёт демонтаж железобетонных панелей, девятиэтажка должна уменьшиться на четыре этажа. Уже объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ. К ним относятся электромонтажные работы, работы по установке окон, остеклению балконов, фасадные работы, работы по устройству отопления, канализации, вентиляции, а также отделка помещений.В итоге будет получен пятиэтажный жилой дом на 75 квартир общей площадью 6723 квадратных метра. Сдать дом планируется к середине июля следующего года –к 85-летнему юбилею «Норникеля».Фото Ирины Яринской