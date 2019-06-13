Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39639

13 июня 2019, 15:29



Уже 380 горожан зарегистрировались для участия в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!».

Регистрация на участие в акции началась 1 июня, когда проводился карнавал, и продолжилась в День России. Все желающие могли записаться у волонтёров, которые работали на Комсомольской и Театральной площадях и около СРК «Арена-Норильск». Всего в этот день заявки подал 61 человек. Напомним, забег состоится 13 июля.

Просмотров:192 Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд «Территория добра» при поддержке администрации города, компании «Норникель» и Агентства развития Норильска.Регистрация на участие в акции началась 1 июня, когда проводился карнавал, и продолжилась в День России. Все желающие могли записаться у волонтёров, которые работали на Комсомольской и Театральной площадях и около СРК «Арена-Норильск». Всего в этот день заявки подал 61 человек.Напомним, забег состоится 13 июля.