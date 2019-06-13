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13 июня 2019, 15:44



Сезон ТОШ открыт, наши песни спеты! Норильск отметил День России.

Со сцены норильчан поздравил с праздником председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов: - Сегодня я отмечаю День России вместе со своими земляками, норильчанами. Искренне хочу пожелать всем здоровья, благополучия и процветания. Вместе мы каждый день делаем нашу страну великой державой, развиваем все сферы жизни, чтобы гордиться ею. Вперёд, Россия! Возле Дворца культуры развернулись интерактивные площадки с фотозонами, ростовыми куклами и аквагримом. Полицейские демонстрировали спецсредства, а «Пограничное братство» - модели военного оружия. Представители клуба «Ночные волки» устроили байк-шоу, а завершился праздник выступлением норильских рок-групп. Фото Ирины Яринской

Просмотров:212 Традиционно череду праздничных мероприятий открыло торжественное шествие ТОШ и открытие 49-го трудового сезона. 805 старшеклассников (58 отрядов), воспитатели и наставники с плакатами, флагами и воздушными шарами прошли по Ленинскому проспекту до Комсомольской площади. Здесь праздничную эстафету подхватили творческие коллективы города и Музей Норильска, который распахнул свои двери для всех желающих.Со сцены норильчан поздравил с праздником председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов:- Сегодня я отмечаю День России вместе со своими земляками, норильчанами. Искренне хочу пожелать всем здоровья, благополучия и процветания. Вместе мы каждый день делаем нашу страну великой державой, развиваем все сферы жизни, чтобы гордиться ею. Вперёд, Россия!Возле Дворца культуры развернулись интерактивные площадки с фотозонами, ростовыми куклами и аквагримом. Полицейские демонстрировали спецсредства, а «Пограничное братство» - модели военного оружия. Представители клуба «Ночные волки» устроили байк-шоу, а завершился праздник выступлением норильских рок-групп.Фото Ирины Яринской