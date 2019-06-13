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13 июня 2019, 16:41



В Норильске разыграли Кубок открытия сезона по футболу.

В финал пробились «Алания», переигравшая «Химик» - 1:0, а также «Ремонтник», взявший верх над «Тураном» - 2:0. В матче за третье место «Туран» в упорной борьбе вырвал победу над «Химиком» - 2:1. В финальном же противостоянии «красно-жёлтые» с минимальным счётом одолели «ремонтников», прошлогодних обладателей трофея. Также по итогам турнира были отмечены лучшие игроки в индивидуальных номинациях: лучшим вратарём был признан Арсен Гаглоев, лучшим защитником - Даниил Борисенко (оба из «Алании»). Лучшим нападающим стал Эльдар Османов - «Ремонтник», лучшим бомбардиром - Элвин Гасанов - «Туран», а лучшим игроком - Валерий Сиканов - «Ремонтник». - Турнир прошёл замечательно. Мы увидели много красивых голов и зрелищных матчей. В прошлом году он был посвящён 25-летию МФК «Норильский никель», и соответственно, соревнования тогда проходили по правилам мини-футбола. В этом году решили поэкспериментировать и играли семь на семь на половине поля стадиона. Думаю, это очень хороший опыт для нас. Командам формат соревнований понравился, - отметил главный судья соревнований Наил Гусейнов. На фото победители турнира – «Алания». Фото участников соревнований.

Просмотров:195 Турнир прошёл на стадионе «Заполярник» и был посвящён Дню России. На этот раз его формат претерпел изменения – тайм длился 20 минут, в каждой команде на поле вышло по семь футболистов, соответственно и размеры игрового поля были уменьшены. В играх приняли участие 14 сильнейших команд города, победителей выявляли по олимпийской системе.В финал пробились «Алания», переигравшая «Химик» - 1:0, а также «Ремонтник», взявший верх над «Тураном» - 2:0. В матче за третье место «Туран» в упорной борьбе вырвал победу над «Химиком» - 2:1. В финальном же противостоянии «красно-жёлтые» с минимальным счётом одолели «ремонтников», прошлогодних обладателей трофея.Также по итогам турнира были отмечены лучшие игроки в индивидуальных номинациях: лучшим вратарём был признан Арсен Гаглоев, лучшим защитником - Даниил Борисенко (оба из «Алании»). Лучшим нападающим стал Эльдар Османов - «Ремонтник», лучшим бомбардиром - Элвин Гасанов - «Туран», а лучшим игроком - Валерий Сиканов - «Ремонтник».- Турнир прошёл замечательно. Мы увидели много красивых голов и зрелищных матчей. В прошлом году он был посвящён 25-летию МФК «Норильский никель», и соответственно, соревнования тогда проходили по правилам мини-футбола. В этом году решили поэкспериментировать и играли семь на семь на половине поля стадиона. Думаю, это очень хороший опыт для нас. Командам формат соревнований понравился, - отметил главный судья соревнований Наил Гусейнов.На фото победители турнира – «Алания». Фото участников соревнований.