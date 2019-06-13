Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39642

13 июня 2019, 16:53



Полицейские проверили семью ребёнка, который вышел на карниз окна на девятом этаже.

На видео, опубликованном в соцсети, видно, как мальчик в одних брюках открывает окно и, держась за профиль окна, выходит на карниз. Сделав пару шагов по откосу он кидает что-то на соседний балкон. После этого разворачивается и возвращается в квартиру. По словам автора съёмки, до этого такой же «трюк» исполнил другой ребёнок. По информации норильского ОМВД, в момент инцидента дома находились отец двоих детей и бабушка. Как установили полицейские, взрослые готовили ужин, а дети в это время играли в комнате без присмотра. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели беседу с семьёй о недопустимости подобного впредь. В настоящее время семья на учёте в органах внутренних дел не состоит. Фото из соцсети в instagram

Просмотров:221 В дежурную часть ОМВД РФ по Норильску поступило сообщение от очевидцев детской «игры». На карнизе окна квартиры на девятом этаже в доме на улице Талнахской они заметили ребёнка. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции.На видео, опубликованном в соцсети, видно, как мальчик в одних брюках открывает окно и, держась за профиль окна, выходит на карниз. Сделав пару шагов по откосу он кидает что-то на соседний балкон. После этого разворачивается и возвращается в квартиру. По словам автора съёмки, до этого такой же «трюк» исполнил другой ребёнок.По информации норильского ОМВД, в момент инцидента дома находились отец двоих детей и бабушка. Как установили полицейские, взрослые готовили ужин, а дети в это время играли в комнате без присмотра. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели беседу с семьёй о недопустимости подобного впредь. В настоящее время семья на учёте в органах внутренних дел не состоит.Фото из соцсети в instagram