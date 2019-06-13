Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39643

13 июня 2019, 17:01



Стали известны результаты по профильной математике - одного из обязательных экзаменов норильских одиннадцатиклассников.

В нашем городе минимальный порог преодолели 638 выпускников. 57 человек не набрали необходимый минимум (в прошлом году эта цифра мыла меньше - 52 человека). Самый высокий балл – 90 - набрали 2 выпускника гимназии № 5. Более 80 баллов получили 29 ребят. Средний балл по городу - 52 (в 2018 году - 47,1). Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении 17 и 18 июня. Пересдача в текущем году профильной математики возможна лишь в резервный день – 24 июня. К слову, по желанию выпускник может поменять уровень математики и сдать математику базовую. ЕГЭ по математике (профиль) сдавали 695 выпускников Норильска, что составляет 54% от общего числа. Напомним, с этого года в порядке ЕГЭ произошли изменения: выпускник может выбрать только один уровень по математике - или базовый, или профильный. ЕГЭ по математике (профиль) оценивается по стобалльной системе. Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором (по профильной математике это 27 баллов). Фото Владимира Макушкина

Просмотров:203 В нашем городе минимальный порог преодолели 638 выпускников. 57 человек не набрали необходимый минимум (в прошлом году эта цифра мыла меньше - 52 человека).Самый высокий балл – 90 - набрали 2 выпускника гимназии № 5. Более 80 баллов получили 29 ребят. Средний балл по городу - 52 (в 2018 году - 47,1). Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении 17 и 18 июня.Пересдача в текущем году профильной математики возможна лишь в резервный день – 24 июня. К слову, по желанию выпускник может поменять уровень математики и сдать математику базовую.ЕГЭ по математике (профиль) сдавали 695 выпускников Норильска, что составляет 54% от общего числа.Напомним, с этого года в порядке ЕГЭ произошли изменения: выпускник может выбрать только один уровень по математике - или базовый, или профильный. ЕГЭ по математике (профиль) оценивается по стобалльной системе. Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором (по профильной математике это 27 баллов).Фото Владимира Макушкина