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13 июня 2019, 17:37

Дмитрий Свиридов: «Необходимо сохранить все социальные обязательства и продолжить мероприятия, связанные с повышением качества жизни норильчан».


Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов рассказал журналистам об итогах своего рабочего визита на Таймыр. Напомним, спикер краевого парламента находился на нашей территории три дня, 10 июня работал в Дудинке, а 11 и 12 июня – в Норильске.
Дмитрий Свиридов провёл с руководством Норильска ряд рабочих встреч по подготовке города к зимнему сезону, предстоящим изменениям в сфере социальной защиты населения, реализации мастер-плана, а также о начале подготовки к бюджетному процессу.
- Уже сейчас мы проводим необходимые консультации с краевыми и местными специалистами и начинаем работать над бюджетом региона и территории на следующий год и плановый период. При формировании бюджета необходимо учесть, прежде всего, сохранение всех социальных обязательств и продолжить мероприятия, связанные с повышением качества жизни норильчан и улучшением городской среды. В целом хочу отметить, что Норильск продолжает достаточно уверенно реализовывать те задачи, которые стоят перед городом: благоустройство территории, содержание и ремонт улично-дорожной сети, капитальные и текущие ремонты жилых домов и социально значимых объектов – все проекты обеспечены финансированием и успешно реализуются, - отметил председатель Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.
Говоря о развитии территории, спикер краевого парламента рассказал о перспективах участия Норильска в национальном проекте по строительству жилых домов. По мнению Дмитрия Свиридова, начинать надо с возведения зданий на существующих ростверках на улице 50 лет Октября. Однако поскольку речь идёт о значительных финансовых затратах – по предварительным подсчётам строительство одного многоэтажного дома обойдётся в миллиард рублей – краевым и муниципальным властям необходимо объединить усилия в работе с федеральными министерствами, чтобы добиться включения Норильска в федеральную программу. Готовность участвовать в реализации проекта выразила также компания «Норникель», которая уже приступила к возведению жилых зданий в районе Талнах взамен расселённых домов гостиничного типа.
Фото Ирины Яринской

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    Список новостей

 13 июня 2019 
18:20   Феерия света и спортивный марафон для трудных подростков - два норильских проекта победили в конкурсе Фонда президентских грантов. 17:37   Дмитрий Свиридов: «Необходимо сохранить все социальные обязательства и продолжить мероприятия, связанные с повышением качества жизни норильчан».
17:01   Стали известны результаты по профильной математике - одного из обязательных экзаменов норильских одиннадцатиклассников. 16:53   Полицейские проверили семью ребёнка, который вышел на карниз окна на девятом этаже.
16:41   В Норильске разыграли Кубок открытия сезона по футболу. 15:44   Сезон ТОШ открыт, наши песни спеты! Норильск отметил День России.
15:29   Уже 380 горожан зарегистрировались для участия в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!». 15:07   Для специалистов «Норникеля» в Талнахе строят новый дом. Это обойдётся компании в 400 миллионов рублей.
14:39   Норильские библиотеки продолжают отмечать юбилей известного норильского поэта и журналиста Валерия Кравца, которому в июне исполнилось 80 лет. 13:55   С 1 июля проезд в норильских автобусах подорожает на 4 рубля, а на одном из коммерческих маршрутов - сразу на 10.
12:53   Норильские общественники отмечены за помощь и поддержку сборной нашего города на международной военно-тактической игре. 12:25   Свой профессиональный праздник отметят более 6000 сотрудников учреждений здравоохранения Норильска.
10:41   Руководитель норильской Госавтоинспекции встретился с норильскими велосипедистами. 10:35   Акционеры «Норникеля» утвердили дивиденды по итогам прошлого года.
10:33   Солнечно и хлебосольно Кайеркан отметил День России.

 11 июня 2019 
23:37   В перинатальном центре в рабочем порядке устраняют строительные дефекты. 19:15   Председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов провёл в Норильске приём граждан по личным вопросам.
17:21   С 1 июля увеличится размер ежемесячной выплаты на детей-инвалидов и инвалидов детства 1-й группы. 16:23   Норильский депутат вошёл в губернаторский управленческий резерв.
16:00   Бабочки будут порхать. Педагоги и воспитанники соцприюта проводят экологическую акцию «Мусора.NET». 15:14   В норильском храме в честь Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 11 июня отметили престольный праздник.
14:57   Студенты социального конструкторского бюро устроили мини-фестиваль в атриуме «Арены» по итогам трёхдневной сессии. 14:08   На коммерческом причале Дудинского порта начали разгрузку судов с фруктами и овощами.
12:48   В Норильске с рабочим визитом находится спикер краевого парламента. 12:26   В Норильске определили победителей чемпионата города по настольному теннису.
11:34   При выборе профессии старшеклассники ориентируются на потребности рынка труда. 11:24   Ленинский проспект станет пешеходной зоной на 12 часов.
10:04   Во Дворце творчества детей и молодёжи рождается новый театр.

 10 июня 2019 
18:31   Двое норильских выпускников получили 100 баллов по литературе. 18:15   На производственных площадках «Норникеля» будут готовить специалистов по блокчейну.
17:58   12 июня для всех почтовых отделений объявлен выходным. 17:20   Обнародованы первые итоги норильской экзаменационной «сессии» в девятых классах.
17:15   «Норникель» и Ассоциация юристов России заключили соглашение о сотрудничестве. 16:43   В День России состоится торжественное открытие 49-го сезона трудовых отрядов школьников.
16:05   В Кайеркане подростки совершили разбойное нападение на 56-летнего мужчину. 15:18   Корпоративное волонтёрство позволяет самореализоваться, считают в «Норникеле» и всячески его поддерживают.
14:41   «Родина» приглашает в День России на открытые показы фильма «Первые». 14:29   На рейде дудинского порта разгружают первые в этом сезоне баржи, в том числе с фруктами и овощами.
14:13   В Сочи прошли 17-е ежегодные корпоративные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», организованные «Норникелем». 13:52   За три года «Норникель» вложил в создание и развитие спортивной инфраструктуры более четырёх миллиардов рублей.
13:03   Подведены итоги городского конкурса молодёжных проектов. 12:14   По требованию Россельхознадзора из торговых сетей Норильска отозвано 25 тонн колбас и деликатесов из оленины.
11:01   «Норникель» и Росрыболовство заключили соглашение о взаимодействии. 10:32   Москва. Путину. Начался приём вопросов на прямую линию с президентом страны.

 8 июня 2019 
21:05   В норильской PolArt-резиденции открылась выставка живописных работ Юрия Афононова и Елены Афоновой. 20:05   В преддверии гастрономического фестиваля «СЕВЕР» проводится кулинарный конкурс «Народный шеф».
15:30   Сегодня в лагеря «Премьера» и «Вита» вылетели 100 норильских детей.

 7 июня 2019 
18:04   Норильчанин Андрей Вольхин вошёл в кадровый резерв комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». 17:45   В Норильске стартует Заполярный фестиваль ГТО.
16:56   Норильские полицейские предупреждают о «летних» опасностях для жизни и здоровья школьников.




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