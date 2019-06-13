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13 июня 2019, 17:37



Дмитрий Свиридов: «Необходимо сохранить все социальные обязательства и продолжить мероприятия, связанные с повышением качества жизни норильчан».

Дмитрий Свиридов провёл с руководством Норильска ряд рабочих встреч по подготовке города к зимнему сезону, предстоящим изменениям в сфере социальной защиты населения, реализации мастер-плана, а также о начале подготовки к бюджетному процессу. - Уже сейчас мы проводим необходимые консультации с краевыми и местными специалистами и начинаем работать над бюджетом региона и территории на следующий год и плановый период. При формировании бюджета необходимо учесть, прежде всего, сохранение всех социальных обязательств и продолжить мероприятия, связанные с повышением качества жизни норильчан и улучшением городской среды. В целом хочу отметить, что Норильск продолжает достаточно уверенно реализовывать те задачи, которые стоят перед городом: благоустройство территории, содержание и ремонт улично-дорожной сети, капитальные и текущие ремонты жилых домов и социально значимых объектов – все проекты обеспечены финансированием и успешно реализуются, - отметил председатель Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов. Говоря о развитии территории, спикер краевого парламента рассказал о перспективах участия Норильска в национальном проекте по строительству жилых домов. По мнению Дмитрия Свиридова, начинать надо с возведения зданий на существующих ростверках на улице 50 лет Октября. Однако поскольку речь идёт о значительных финансовых затратах – по предварительным подсчётам строительство одного многоэтажного дома обойдётся в миллиард рублей – краевым и муниципальным властям необходимо объединить усилия в работе с федеральными министерствами, чтобы добиться включения Норильска в федеральную программу. Готовность участвовать в реализации проекта выразила также компания «Норникель», которая уже приступила к возведению жилых зданий в районе Талнах взамен расселённых домов гостиничного типа. Фото Ирины Яринской

Просмотров:286 Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов рассказал журналистам об итогах своего рабочего визита на Таймыр. Напомним, спикер краевого парламента находился на нашей территории три дня, 10 июня работал в Дудинке, а 11 и 12 июня – в Норильске.Дмитрий Свиридов провёл с руководством Норильска ряд рабочих встреч по подготовке города к зимнему сезону, предстоящим изменениям в сфере социальной защиты населения, реализации мастер-плана, а также о начале подготовки к бюджетному процессу.- Уже сейчас мы проводим необходимые консультации с краевыми и местными специалистами и начинаем работать над бюджетом региона и территории на следующий год и плановый период. При формировании бюджета необходимо учесть, прежде всего, сохранение всех социальных обязательств и продолжить мероприятия, связанные с повышением качества жизни норильчан и улучшением городской среды. В целом хочу отметить, что Норильск продолжает достаточно уверенно реализовывать те задачи, которые стоят перед городом: благоустройство территории, содержание и ремонт улично-дорожной сети, капитальные и текущие ремонты жилых домов и социально значимых объектов – все проекты обеспечены финансированием и успешно реализуются, - отметил председатель Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.Говоря о развитии территории, спикер краевого парламента рассказал о перспективах участия Норильска в национальном проекте по строительству жилых домов. По мнению Дмитрия Свиридова, начинать надо с возведения зданий на существующих ростверках на улице 50 лет Октября. Однако поскольку речь идёт о значительных финансовых затратах – по предварительным подсчётам строительство одного многоэтажного дома обойдётся в миллиард рублей – краевым и муниципальным властям необходимо объединить усилия в работе с федеральными министерствами, чтобы добиться включения Норильска в федеральную программу. Готовность участвовать в реализации проекта выразила также компания «Норникель», которая уже приступила к возведению жилых зданий в районе Талнах взамен расселённых домов гостиничного типа.Фото Ирины Яринской