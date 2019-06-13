Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39645

13 июня 2019, 18:20



Феерия света и спортивный марафон для трудных подростков - два норильских проекта победили в конкурсе Фонда президентских грантов.

Всего от Норильска для участия в конкурсе было подано 9 проектов от 6 некоммерческих организаций: победителями признаны две НКО. Первый грант на проект «Заполярный фристайл» получит региональная спортивная общественная организация Красноярского края «Шторм». Цель проекта - через регулярные занятия экстремальными видами спорта привлечь к здоровому образу жизни подростков из групп риска. Основными благополучателями «Шторма» станут дети, оставшиеся без попечения родителей, состоящие на учёте в службе профилактики наркомании и правонарушений, находящиеся в тяжёлой жизненной ситуации. В ходе проекта организаторы проведут в Норильске и Дудинке массу мероприятий, связанных с роллер-спортом, скейтбордингом, сноубордингом, велоспортом. Размер этого гранта - чуть более 4,5 млн рублей, собственный вклад организации составит более 2 миллионов рублей (при общей сумме на реализацию 6 690 104 рублей). Второй грантополучатель - местная общественная организация «Центр развития личности «СТАРТ» со своим ноу-хау - «Фестивалем света «Полярная ночь». Главная цель фестиваля - курс на позитив и положительные эмоции, способные «побороть» негатив от прихода полярной ночи в наш регион. Фестиваль света может стать началом доброй традиции - весело и бодро встречать затяжную ночь в Заполярье. Участниками фестиваля могут быть абсолютно все жители Большого Норильска и столицы Таймыра. «Полярная ночь» будет проходить в формате карнавального шествия с выступлениями творческих коллективов северных городов, с лазер-шоу на главной площади города Норильска. В рамках мероприятия планируются конкурсы «Мистер и Мисс сияние» (на самый оригинальный костюм), «Светилы Норильска» (на самую яркую и светящуюся команду), «Вспышка Норильска» (на лучшую фотографию фестиваля света) и прочие. Размер этого гранта - 1 848 662 рубля. При софинансировании в 469 тысяч рублей общая сумма расходов на реализацию фестиваля составит 2 318 122 рубля. Добавим, с 10 июня стартовал приём заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов: приём продлится до 31 июля 2019 года. Подробности на официальном сайте: президентскиегранты.рф Фото Ирины Яринской

Просмотров:213 В общий перечень победителей вошли 1644 некоммерческие организации из 84 регионов страны, в том числе 38 проектов - из Красноярского края. Средняя сумма гранта - 2 млн рублей.Всего от Норильска для участия в конкурсе было подано 9 проектов от 6 некоммерческих организаций: победителями признаны две НКО.Первый грант на проект «Заполярный фристайл» получит региональная спортивная общественная организация Красноярского края «Шторм». Цель проекта - через регулярные занятия экстремальными видами спорта привлечь к здоровому образу жизни подростков из групп риска. Основными благополучателями «Шторма» станут дети, оставшиеся без попечения родителей, состоящие на учёте в службе профилактики наркомании и правонарушений, находящиеся в тяжёлой жизненной ситуации. В ходе проекта организаторы проведут в Норильске и Дудинке массу мероприятий, связанных с роллер-спортом, скейтбордингом, сноубордингом, велоспортом.Размер этого гранта - чуть более 4,5 млн рублей, собственный вклад организации составит более 2 миллионов рублей (при общей сумме на реализацию 6 690 104 рублей).Второй грантополучатель - местная общественная организация «Центр развития личности «СТАРТ» со своим ноу-хау - «Фестивалем света «Полярная ночь». Главная цель фестиваля - курс на позитив и положительные эмоции, способные «побороть» негатив от прихода полярной ночи в наш регион. Фестиваль света может стать началом доброй традиции - весело и бодро встречать затяжную ночь в Заполярье.Участниками фестиваля могут быть абсолютно все жители Большого Норильска и столицы Таймыра. «Полярная ночь» будет проходить в формате карнавального шествия с выступлениями творческих коллективов северных городов, с лазер-шоу на главной площади города Норильска. В рамках мероприятия планируются конкурсы «Мистер и Мисс сияние» (на самый оригинальный костюм), «Светилы Норильска» (на самую яркую и светящуюся команду), «Вспышка Норильска» (на лучшую фотографию фестиваля света) и прочие. Размер этого гранта - 1 848 662 рубля. При софинансировании в 469 тысяч рублей общая сумма расходов на реализацию фестиваля составит 2 318 122 рубля.Добавим, с 10 июня стартовал приём заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов: приём продлится до 31 июля 2019 года. Подробности на официальном сайте: президентскиегранты.рфФото Ирины Яринской