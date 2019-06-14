Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39646

14 июня 2019, 09:39



В норильском аэропорту продолжается четвёртый, заключительный этап реконструкции и обновление инфраструктуры.

Летом 2016–2018 годов были реконструированы 2821 метр взлётно-посадочной полосы и большая часть инфраструктуры аэропорта, включая рулёжные дорожки. Основной этап модернизации завершился в сентябре прошлого года. И хотя реконструкция продолжается, аэропорт работает без ограничений. Единственное, в течение полутора месяцев не будут использоваться телетрапы, что связано с ремонтом полотна перрона, непосредственно примыкающего к ним. Самолёты, как и в прошлом году, будут устанавливаться на военный перрон, а пассажиров - доставлять автобусами. Кроме бетонного покрытия перрона, этим летом предстоит реконструировать водоотводную систему перрона, очистные сооружения, пункт противообледенительной жидкости, инженерные сети и аварийно-спасательную станцию, ограждение аэродрома с интегрированной системой видеонаблюдения. Фото Николая Щипко

Просмотров:375 Напомним, реконструкция аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры ведётся по соглашению между Росавиацией и «Норникелем» с 2016 года. В федеральном бюджете по целевой программе «Развитие транспортной системы РФ (2010–2020 годы)» на выполнение работ предусмотрено 9 млрд рублей. «Норникель», которому принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта, выделил на эти цели более 5 млрд рублей.Летом 2016–2018 годов были реконструированы 2821 метр взлётно-посадочной полосы и большая часть инфраструктуры аэропорта, включая рулёжные дорожки. Основной этап модернизации завершился в сентябре прошлого года. И хотя реконструкция продолжается, аэропорт работает без ограничений. Единственное, в течение полутора месяцев не будут использоваться телетрапы, что связано с ремонтом полотна перрона, непосредственно примыкающего к ним. Самолёты, как и в прошлом году, будут устанавливаться на военный перрон, а пассажиров - доставлять автобусами.Кроме бетонного покрытия перрона, этим летом предстоит реконструировать водоотводную систему перрона, очистные сооружения, пункт противообледенительной жидкости, инженерные сети и аварийно-спасательную станцию, ограждение аэродрома с интегрированной системой видеонаблюдения.Фото Николая Щипко