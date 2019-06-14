Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39647

14 июня 2019, 10:46



Сомелье научит норильчан выбирать вино, а производственные столовые станут местом высокой кухни. Гастрофестиваль «Север» стартует уже 26 июня.

Частный сомелье Сергей Попов 27 июня развеет мифы винного мира. Эксперт научит норильчан выбирать вино, поделится секретами хранения напитка и чтения бутылочных этикеток. Желающим посетить лекцию необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке: arnorilsk.timepad.ru/event/1000365/ 28 июня три производственные столовые – Надеждинского металлургического завода, Талнахской обогатительной фабрики и «Славянка» рудников «Октябрьский» и «Таймырский» - станут местом высокой кухни. Шеф-повара лучших ресторанов страны Константин Матвеев, Илья Кокотовский и Юрий Агузаров приготовят блюда из традиционных северных продуктов. Центральное событие фестиваля - масштабный праздник уличной еды для норильчан и гостей города – пройдёт 29 и 30 июня на стадионе «Заполярник». С 12 до 20 часов здесь норильчанам предложат самую вкусную еду от норильских кафе и ресторанов, шеф-повара дадут мастер-классы по приготовлению новых блюд, эксперты просветят о питании. Развлекать публику будут уличный театр абсурда «В ожидании солнца» и московский клоун-театр «Высокие Братья & Tall Brothers». Кроме того, организуют работу спортивных площадок, прокат роликов и самокатов, детских аниматоров. Гости фестиваля смогут посетить уличный кинотеатр «Под столом» и слушать любимые хиты от кавер-группы «Жулики» и трио «Корни». Ярким завершением первого праздничного дня на стадионе «Заполярник» станет фестиваль уличного кино. На большом экране под открытым небом кинотеатр «Родина» представит несколько короткометражных фильмов для семейного просмотра. В прошлом году гостями первого в Норильске гастрономического фестиваля «Север» стали 23 тысячи человек, участниками – более 20 предпринимателей в области ресторанного и гастрономического дела и пять шеф-поваров известных российских ресторанов. «Фестиваль 2019 года станет масштабнее, - обещают организаторы. - Увеличится количество торговых павильонов от местных кафе и ресторанов, за счёт организации дополнительной площадки в мастер-классах по приготовлению блюд смогут принять участие ещё больше гостей, появятся новые локации для комфортного отдыха взрослых и детей». Добавим, фестиваль направлен на поддержку инициатив местных сообществ по развитию городской среды, сервисной экономики и индустрии гостеприимства. Организатор гастрофестиваля «Север» - Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель» и городской администрации. Официальный сайт фестиваля: gastrosever.ru. Фото Ирины Яринской

Просмотров:261 Особенностью фестиваля в этом году станет образовательный компонент. В течение трёх дней, с 26 по 28 июня, для сотрудников, управляющих и владельцев норильских ресторанов будут читать лекции приглашённые шеф-повара, сомелье, специалисты по питанию и сервису. Эксперты расскажут о психологии сервиса и продаж; о том, почему важно использовать на своих кухнях локальные продукты; как оздоровить меню и чем гостям может помочь эксперт по вину.Частный сомелье Сергей Попов 27 июня развеет мифы винного мира. Эксперт научит норильчан выбирать вино, поделится секретами хранения напитка и чтения бутылочных этикеток. Желающим посетить лекцию необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке: arnorilsk.timepad.ru/event/1000365/28 июня три производственные столовые – Надеждинского металлургического завода, Талнахской обогатительной фабрики и «Славянка» рудников «Октябрьский» и «Таймырский» - станут местом высокой кухни. Шеф-повара лучших ресторанов страны Константин Матвеев, Илья Кокотовский и Юрий Агузаров приготовят блюда из традиционных северных продуктов.Центральное событие фестиваля - масштабный праздник уличной еды для норильчан и гостей города – пройдёт 29 и 30 июня на стадионе «Заполярник». С 12 до 20 часов здесь норильчанам предложат самую вкусную еду от норильских кафе и ресторанов, шеф-повара дадут мастер-классы по приготовлению новых блюд, эксперты просветят о питании. Развлекать публику будут уличный театр абсурда «В ожидании солнца» и московский клоун-театр «Высокие Братья & Tall Brothers». Кроме того, организуют работу спортивных площадок, прокат роликов и самокатов, детских аниматоров. Гости фестиваля смогут посетить уличный кинотеатр «Под столом» и слушать любимые хиты от кавер-группы «Жулики» и трио «Корни».Ярким завершением первого праздничного дня на стадионе «Заполярник» станет фестиваль уличного кино. На большом экране под открытым небом кинотеатр «Родина» представит несколько короткометражных фильмов для семейного просмотра.В прошлом году гостями первого в Норильске гастрономического фестиваля «Север» стали 23 тысячи человек, участниками – более 20 предпринимателей в области ресторанного и гастрономического дела и пять шеф-поваров известных российских ресторанов.«Фестиваль 2019 года станет масштабнее, - обещают организаторы. - Увеличится количество торговых павильонов от местных кафе и ресторанов, за счёт организации дополнительной площадки в мастер-классах по приготовлению блюд смогут принять участие ещё больше гостей, появятся новые локации для комфортного отдыха взрослых и детей».Добавим, фестиваль направлен на поддержку инициатив местных сообществ по развитию городской среды, сервисной экономики и индустрии гостеприимства. Организатор гастрофестиваля «Север» - Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель» и городской администрации. Официальный сайт фестиваля: gastrosever.ru.Фото Ирины Яринской