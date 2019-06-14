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14 июня 2019, 10:46

Сомелье научит норильчан выбирать вино, а производственные столовые станут местом высокой кухни. Гастрофестиваль «Север» стартует уже 26 июня.


Особенностью фестиваля в этом году станет образовательный компонент. В течение трёх дней, с 26 по 28 июня, для сотрудников, управляющих и владельцев норильских ресторанов будут читать лекции приглашённые шеф-повара, сомелье, специалисты по питанию и сервису. Эксперты расскажут о психологии сервиса и продаж; о том, почему важно использовать на своих кухнях локальные продукты; как оздоровить меню и чем гостям может помочь эксперт по вину.
Частный сомелье Сергей Попов 27 июня развеет мифы винного мира. Эксперт научит норильчан выбирать вино, поделится секретами хранения напитка и чтения бутылочных этикеток. Желающим посетить лекцию необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке: arnorilsk.timepad.ru/event/1000365/
28 июня три производственные столовые – Надеждинского металлургического завода, Талнахской обогатительной фабрики и «Славянка» рудников «Октябрьский» и «Таймырский» - станут местом высокой кухни. Шеф-повара лучших ресторанов страны Константин Матвеев, Илья Кокотовский и Юрий Агузаров приготовят блюда из традиционных северных продуктов.
Центральное событие фестиваля - масштабный праздник уличной еды для норильчан и гостей города – пройдёт 29 и 30 июня на стадионе «Заполярник». С 12 до 20 часов здесь норильчанам предложат самую вкусную еду от норильских кафе и ресторанов, шеф-повара дадут мастер-классы по приготовлению новых блюд, эксперты просветят о питании. Развлекать публику будут уличный театр абсурда «В ожидании солнца» и московский клоун-театр «Высокие Братья & Tall Brothers». Кроме того, организуют работу спортивных площадок, прокат роликов и самокатов, детских аниматоров. Гости фестиваля смогут посетить уличный кинотеатр «Под столом» и слушать любимые хиты от кавер-группы «Жулики» и трио «Корни».
Ярким завершением первого праздничного дня на стадионе «Заполярник» станет фестиваль уличного кино. На большом экране под открытым небом кинотеатр «Родина» представит несколько короткометражных фильмов для семейного просмотра.
В прошлом году гостями первого в Норильске гастрономического фестиваля «Север» стали 23 тысячи человек, участниками – более 20 предпринимателей в области ресторанного и гастрономического дела и пять шеф-поваров известных российских ресторанов.
«Фестиваль 2019 года станет масштабнее, - обещают организаторы. - Увеличится количество торговых павильонов от местных кафе и ресторанов, за счёт организации дополнительной площадки в мастер-классах по приготовлению блюд смогут принять участие ещё больше гостей, появятся новые локации для комфортного отдыха взрослых и детей».
Добавим, фестиваль направлен на поддержку инициатив местных сообществ по развитию городской среды, сервисной экономики и индустрии гостеприимства. Организатор гастрофестиваля «Север» - Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель» и городской администрации. Официальный сайт фестиваля: gastrosever.ru.
Фото Ирины Яринской

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