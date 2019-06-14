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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:00 В Норильске продолжается ремонт кровель жилых домов.
17:07 На каникулы Заполярный театр драмы выйдет 30 июня.
17:03 В новом норильском храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской в канун праздника Троицы окончательно завершили роспись.
16:55 В Норильске завершился отопительный сезон. Ресурсоснабжающие организации приступают к капитальному и текущему ремонту коммуникаций.
16:55 Завершился второй этап разработки стратегии НГИИ: у вуза появилась своя дорожная карта.
15:33 Норильский театр драмы с пятью спектаклями попал в афишу «Больших гастролей» в Москве, которые назначены на 11-15 сентября.
14:42 Норильские выпускники сдали ЕГЭ. Впереди - ожидание необходимых баллов и поступление.
14:41 Сегодня в художественной галерее откроется персональная выставка члена Союза профессиональных художников СССР Людмилы Гесслер «Вот оно какое, наше лето…».
14:09 За полгода в Норильске отключали электричество в 3500 квартирах за долги. А тем временем штраф за самовольное подключение увеличился вдвое.
13:00 Великий праздник Святой Троицы православные отметят в воскресенье, 16 июня.
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