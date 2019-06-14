Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39648

14 июня 2019, 12:19



КДЦ им. Вл. Высоцкого получит оборудование для 3D-кинозалов благодаря национальному проекту «Культура».

Как сообщается на сайте культура24.рф, в этом году современные цифровые кинозалы с возможностью демонстрации фильмов в формате 3D появятся в шести районах края, в том числе и в талнахском культурно-досуговом центре им. Вл. Высоцкого. Обязательным условием для предоставления средств является демонстрация отечественного кино в объёме не менее половины от всех сеансов.

Просмотров:202 Фонд «Кино» подвёл итоги очередного конкурса поддержки кинозалов в посёлках и городах России с населением менее 500 тысяч человек. На этот раз Красноярский край на конкурсе представили девять учреждений — большая часть из которых удостоилась финансирования на приобретение современного проекционного и звукового оборудования. Методическую помощь учреждениям-участникам при подготовке документов на конкурс традиционно оказывает «Енисей кино».Как сообщается на сайте культура24.рф, в этом году современные цифровые кинозалы с возможностью демонстрации фильмов в формате 3D появятся в шести районах края, в том числе и в талнахском культурно-досуговом центре им. Вл. Высоцкого.Обязательным условием для предоставления средств является демонстрация отечественного кино в объёме не менее половины от всех сеансов.