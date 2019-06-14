Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39649

14 июня 2019, 13:00



Великий праздник Святой Троицы православные отметят в воскресенье, 16 июня.

В Норильской епархии есть несколько церквей в честь Святой Троицы. Торжественная служба в талнахском Свято-Троицком храме начнётся 16 июня в 9 утра. На престольный праздник в древний Свято-Троицкий мужской монастырь в Туруханске, основанный в 1660 году, отправилась по Енисею делегация норильского духовенства во главе с епископом Норильским и Туруханским Агафангелом, который в прошлые годы был игуменом этой самой северной обители, где находятся мощи святого мученика Василия Мангазейского. Архиерейская служба пройдёт и в храме в честь этого святого покровителя наших северных земель в посёлке Бор. Известно, что эти края к югу от Северного полярного круга славятся своими берёзами, ветвями которых принято украшать храмы и дома на Троицу. Это проблематично в заполярном Норильске, где лето только вступает в свои права, но прихожане стараются максимально украсить самые северные церкви зеленью, чтобы они выглядели как можно праздничнее. Накануне, 15 июня, в Троицкую родительскую субботу, по древней традиции в храмах проходят поминальные службы.

Просмотров:229 В Норильской епархии есть несколько церквей в честь Святой Троицы. Торжественная служба в талнахском Свято-Троицком храме начнётся 16 июня в 9 утра. На престольный праздник в древний Свято-Троицкий мужской монастырь в Туруханске, основанный в 1660 году, отправилась по Енисею делегация норильского духовенства во главе с епископом Норильским и Туруханским Агафангелом, который в прошлые годы был игуменом этой самой северной обители, где находятся мощи святого мученика Василия Мангазейского. Архиерейская служба пройдёт и в храме в честь этого святого покровителя наших северных земель в посёлке Бор. Известно, что эти края к югу от Северного полярного круга славятся своими берёзами, ветвями которых принято украшать храмы и дома на Троицу. Это проблематично в заполярном Норильске, где лето только вступает в свои права, но прихожане стараются максимально украсить самые северные церкви зеленью, чтобы они выглядели как можно праздничнее.Накануне, 15 июня, в Троицкую родительскую субботу, по древней традиции в храмах проходят поминальные службы.