Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39650

14 июня 2019, 14:09



За полгода в Норильске отключали электричество в 3500 квартирах за долги. А тем временем штраф за самовольное подключение увеличился вдвое.

В НТЭК напоминают, законодательство предусматривает различные способы взыскания – от обращения в суд до применения «рубильника». В случае с «рубильником» должнику приходится гасить все просроченные платежи, а также компенсировать затраты, связанные с отключением и подключением. - С января по июнь Норильско-Таймырская энергетическая компания уже произвела отключение в 3,5 тысячи квартир. Ведётся активная работа по взысканию задолженности в судебном порядке, - отметил начальник службы по работе с задолженностью Тимур Кобзин. – Настоятельно рекомендуем гражданам ответственно относиться к своим обязанностям и своевременно и в полном объёме производить оплату за коммунальные услуги. Ресурсники отмечают, что ещё в 2017 году процедура уведомления потребителя коммунальной услуги перед отключением была упрощена. Сегодня достаточно уведомить о задолженности, разместив информацию об этом в платёжном документе, который ежемесячно доставляется до почтового ящика адресата. Вместе с тем 9 июня 2019 года в статью 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях внесены изменения, по которым ответственность за самовольное подключение к электрическим сетям влечёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. руб. вместо прежних 10 тыс. – 15 тыс. руб. С вопросами по оплате коммунальных услуг можно обращаться в колл-центр НТЭК по телефону 25-75-75.

Просмотров:232 С января этого года оплата коммунальных услуг по холодной, горячей воде, отоплению и электроэнергии осуществляется по прямым договорам с ресурсоснабжающей организацией – НТЭК. За это время у некоторых потребителей образовалась значительная задолженность за оказанные услуги. Общая сумма долга на 1 июня по прямым договорам превышает 190 миллионов рублей.В НТЭК напоминают, законодательство предусматривает различные способы взыскания – от обращения в суд до применения «рубильника». В случае с «рубильником»должнику приходится гасить все просроченные платежи, а также компенсировать затраты, связанные с отключением и подключением.- С января по июнь Норильско-Таймырская энергетическая компания уже произвела отключение в 3,5 тысячи квартир. Ведётся активная работа по взысканию задолженности в судебном порядке, - отметил начальник службы по работе с задолженностью Тимур Кобзин. – Настоятельно рекомендуем гражданам ответственно относиться к своим обязанностям и своевременно и в полном объёме производить оплату за коммунальные услуги.Ресурсники отмечают, что ещё в 2017 году процедура уведомления потребителя коммунальной услуги перед отключением была упрощена. Сегодня достаточно уведомить о задолженности, разместив информацию об этом в платёжном документе, который ежемесячно доставляется до почтового ящика адресата.Вместе с тем 9 июня 2019 года в статью 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях внесены изменения, по которым ответственность за самовольное подключение к электрическим сетям влечёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. руб. вместо прежних 10 тыс. – 15 тыс. руб.С вопросами по оплате коммунальных услуг можно обращаться в колл-центр НТЭК по телефону 25-75-75.