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14 июня 2019, 14:41



Сегодня в художественной галерее откроется персональная выставка члена Союза профессиональных художников СССР Людмилы Гесслер «Вот оно какое, наше лето…».

На персональной выставке Людмилы Гесслер представлены авторские работы, созданные мастером в разные годы: период проживания в Диксоне, работы серии из старинного русского города Переславля-Залесского, работы из путешествий по Красноярскому краю, портреты, пейзажи и натюрморты, декоративно-прикладная живопись, пространственные композиции. Экспозиция открывается сегодня в 18.00 в художественной галерее на Талнахской, 78, и будет открыта для просмотра до 15 сентября. Запись на экскурсии по телефону 43-35-69.

Просмотров:190 Творчество Людмилы Гесслер хорошо знакомо норильчанам по серии станковой графики «Суровая и легкоранимая» об арктическом посёлке Диксон и по ежегодным групповым выставкам профессиональных художников Норильска.На персональной выставке Людмилы Гесслер представлены авторские работы, созданные мастером в разные годы: период проживания в Диксоне, работы серии из старинного русского города Переславля-Залесского, работы из путешествий по Красноярскому краю, портреты, пейзажи и натюрморты, декоративно-прикладная живопись, пространственные композиции.Экспозиция открывается сегодня в 18.00 в художественной галерее на Талнахской, 78, и будет открыта для просмотра до 15 сентября. Запись на экскурсии по телефону 43-35-69.