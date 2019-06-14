Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39652

14 июня 2019, 14:42



Норильские выпускники сдали ЕГЭ. Впереди - ожидание необходимых баллов и поступление.

Постепенно «приходят» итоги госэкзаменов. Так, на сегодня обнародованы результаты ЕГЭ по географии, литературы, математике (как базовой, так и профильной). Только что стали известны оценки по химии и истории. По словам специалистов городского управления образования, экзамены прошли без нарушений. ЕГЭ по истории всего сдавало 166 выпускников из 33 общеобразовательных учреждений. 80 и более баллов набрали 13 выпускников. Средний балл по городу - 50. Минимальный порог на этом испытании преодолели 153 подростка. 13 человек не набрали необходимый минимум - пересдать предмет согласно правилам они смогут только в следующем году. ЕГЭ по химии в Норильске сдавал 151 выпускник. Преодолели минимальный порог 126 ребят. 25 человек не набрали необходимый минимум. Пересдача химии - как экзамена по выбору - в текущем году также не предусмотрена. Самый высокий балл по химии (100 баллов) набрали 2 выпускника - из гимназии № 4 и школы № 38. 80 и более баллов набрали 3 выпускника; средний балл по городу достаточно высок - 54. По данным норильского управления образования, резервными днями для пересдачи обозначен период с 17 июня по 1 июля. Напомним, пересдать ЕГЭ смогут те, у кого имеется право на пересдачу, а также ребята, у которых два выбранных экзамена проходили в один день.

Просмотров:210 ЕГЭ основной волны у бывших теперь уже школьников - позади. Информатика и биология стали последними экзаменами в общем списке испытаний. В нашем городе биологию выбрали 244 человек, информатику писали 177 одиннадцатиклассников. Самым популярным из испытаний по выбору у ребят по-прежнему остаётся обществознание (313 человек).Постепенно «приходят» итоги госэкзаменов. Так, на сегодня обнародованы результаты ЕГЭ по географии, литературы, математике (как базовой, так и профильной).Только что стали известны оценки по химии и истории. По словам специалистов городского управления образования, экзамены прошли без нарушений. ЕГЭ по истории всего сдавало 166 выпускников из 33 общеобразовательных учреждений. 80 и более баллов набрали 13 выпускников. Средний балл по городу - 50. Минимальный порог на этом испытании преодолели 153 подростка. 13 человек не набрали необходимый минимум - пересдать предмет согласно правилам они смогут только в следующем году.ЕГЭ по химии в Норильске сдавал 151 выпускник. Преодолели минимальный порог 126 ребят. 25 человек не набрали необходимый минимум. Пересдача химии - как экзамена по выбору - в текущем году также не предусмотрена.Самый высокий балл по химии (100 баллов) набрали 2 выпускника - из гимназии № 4 и школы № 38. 80 и более баллов набрали 3 выпускника; средний балл по городу достаточно высок - 54.По данным норильского управления образования, резервными днями для пересдачи обозначен период с 17 июня по 1 июля. Напомним, пересдать ЕГЭ смогут те, у кого имеется право на пересдачу, а также ребята, у которых два выбранных экзамена проходили в один день.