Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39653

14 июня 2019, 15:33



Норильский театр драмы с пятью спектаклями попал в афишу «Больших гастролей» в Москве, которые назначены на 11-15 сентября.

Гастрольные поездки такого уровня финансирует Министерство культуры РФ. Тур пройдёт согласно федеральной программе, в рамках которой ведущие театры страны имеют возможность показать своё мастерство в столице. «Большие гастроли» пройдут во Дворце на Яузе – одной из площадок театра «Современник». В этот тур отправятся норильские спектакли «Жди меня», «Леди Макбет Мценского уезда», «Папа» (постановки Анны Бабановой), «Сны белой земли» (режиссер Евгений Ибрагимов) и «Рикки-Тикки-Тави» (в постановке Тимура Файрузова). Занята на гастролях будет практически вся северная труппа. Значимым событием для норильской «маяковки» следует назвать и театральный фестиваль в Геленджике «Кварталы искусств», который пройдёт в июне. На нём норильский театр представляет наш главный режиссёр Анна Бабанова и две её постановки - «Гиперборея. Плато Путорана» и «Человек из Подольска». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:202 Гастрольные поездки такого уровня финансирует Министерство культуры РФ. Тур пройдёт согласно федеральной программе, в рамках которой ведущие театры страны имеют возможность показать своё мастерство в столице.«Большие гастроли» пройдут во Дворце на Яузе – одной из площадок театра «Современник». В этот тур отправятся норильские спектакли «Жди меня», «Леди Макбет Мценского уезда», «Папа» (постановки Анны Бабановой), «Сны белой земли» (режиссер Евгений Ибрагимов) и «Рикки-Тикки-Тави» (в постановке Тимура Файрузова). Занята на гастролях будет практически вся северная труппа.Значимым событием для норильской «маяковки» следует назвать и театральный фестиваль в Геленджике «Кварталы искусств», который пройдёт в июне. На нём норильский театр представляет наш главный режиссёр Анна Бабанова и две её постановки - «Гиперборея. Плато Путорана» и «Человек из Подольска».Фото Владимира Макушкина