Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39654

14 июня 2019, 16:55



Завершился второй этап разработки стратегии НГИИ: у вуза появилась своя дорожная карта.

На первом этапе в прошлом году были определены основные сложности, в этом году разрабатывалась дорожная карта. На прошедшей неделе завершил свою работу трёхдневный заключительный очный модуль, в котором вместе с сотрудниками и студентами института участвовали приглашённые российские и иностранные эксперты. По итогам их совместной работы были определены долгосрочные цели и стратегические направления, структура и требования к дорожной карте. Эксперты совместно с сотрудниками НГИИ выделили шесть основных тем, требующих детальной проработки для дальнейшего преобразования вуза: наука, трансфер технологий, образование, кадры, коммуникации и инфраструктура. Приезжие эксперты отметили, что модель дуального обучения, которую только начинают строить ведущие западные технические вузы, достаточно эффективно реализуется институтом совместно с предприятиями «Норникеля». Дорожная карта будет дорабатываться в течение всего лета. Ректор НГИИ Дмитрий Дубров отмечает, что начавшееся преобразование уже приносит первые итоги: - Мы сейчас отправили на лицензирование программы магистратуры. Привлекаем дополнительные кадры для работы в институте, в том числе из-за границы и с других территорий России. Работаем с бизнес-партнёрами и с другими вузами, вместе создаём новые проекты в строительстве, в системе мерзлотного мониторинга. Крайне важно, что в этой работе принимают участие не только самые активные сотрудники и студенты института, но и представители компания «Норникель», АРН, администрация города, депутаты, ключевые эксперты трансформации системы образования, сотрудники профильных министерств. Итоги второго этапа разработки стратегии НГИИ подвёл первый заместитель директора Агентства развития Норильска Константин Горбунов: - Изменение подходов и объединение усилий всех заинтересованных сторон позволит институту развиваться на качественно ином уровне, выступать драйвером развития нашей северной территории. Близость к масштабному производственному комплексу, особые географические и климатические условия формируют свои условия и для создания центра трансфера технологий и формирования качественной научно-образовательной площадки для исследования Арктики. Фото Агентства развития Норильска

Просмотров:157 Проект, направленный на преобразование и развитие Норильского государственного индустриального института, реализуется Агентством развития Норильска в партнёрстве с вузом, при участии федеральных и международных экспертов и при поддержке компании «Норникель».На первом этапе в прошлом году были определены основные сложности, в этом году разрабатывалась дорожная карта. На прошедшей неделе завершил свою работу трёхдневный заключительный очный модуль, в котором вместе с сотрудниками и студентами института участвовали приглашённые российские и иностранные эксперты. По итогам их совместной работы были определены долгосрочные цели и стратегические направления, структура и требования к дорожной карте. Эксперты совместно с сотрудниками НГИИ выделили шесть основных тем, требующих детальной проработки для дальнейшего преобразования вуза: наука, трансфер технологий, образование, кадры, коммуникации и инфраструктура. Приезжие эксперты отметили, что модель дуального обучения, которую только начинают строить ведущие западные технические вузы, достаточно эффективно реализуется институтом совместно с предприятиями «Норникеля».Дорожная карта будет дорабатываться в течение всего лета.Ректор НГИИ Дмитрий Дубров отмечает, что начавшееся преобразование уже приносит первые итоги:- Мы сейчас отправили на лицензирование программы магистратуры. Привлекаем дополнительные кадры для работы в институте, в том числе из-за границы и с других территорий России. Работаем с бизнес-партнёрами и с другими вузами, вместе создаём новые проекты в строительстве, в системе мерзлотного мониторинга. Крайне важно, что в этой работе принимают участие не только самые активные сотрудники и студенты института, но и представители компания «Норникель», АРН, администрация города, депутаты, ключевые эксперты трансформации системы образования, сотрудники профильных министерств.Итоги второго этапа разработки стратегии НГИИ подвёл первый заместитель директора Агентства развития Норильска Константин Горбунов:- Изменение подходов и объединение усилий всех заинтересованных сторон позволит институту развиваться на качественно ином уровне, выступать драйвером развития нашей северной территории. Близость к масштабному производственному комплексу, особые географические и климатические условия формируют свои условия и для создания центра трансфера технологий и формирования качественной научно-образовательной площадки для исследования Арктики.Фото Агентства развития Норильска