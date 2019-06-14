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14 июня 2019, 16:55



В Норильске завершился отопительный сезон. Ресурсоснабжающие организации приступают к капитальному и текущему ремонту коммуникаций.

Сейчас НТЭК приступил к проведению гидравлических испытаний на магистральных сетях. Они проводятся после окончания отопительного сезона и перед его началом, а также после проведения капитальных ремонтов. Необходимы для того, чтобы выявить слабые места и дефекты трубопровода для оперативного их устранения и предотвращения масштабных аварий в отопительный период, пояснил Артём Парежев, начальник теплоэнергетики управления жилищно-коммунального хозяйства. На время гидравлических испытаний отключается горячее водоснабжение. - Подача горячей воды в квартиры норильчан возобновится сегодня, примерно к 21 часу, – сообщил Артём Парежев. На летний сезон запланирован большой объём работ по замене тепловых сетей, котлов, турбин, теплофикационного оборудования. По плану все ремонтные работы, гидравлические испытания и промывки должны завершить к концу августа, а запуск системы отопления намечен на начало сентября. От качества летних ремонтных работ будет зависеть работа систем ТВС и водоотведения зимой. В этом году планируется отремонтировать более 17 километров сетей ТВС и водоотведения. Расходы на капитальный и текущий ремонт по этому направлению составят более 469 миллионов рублей. Не останутся без внимания и электрические сети. Ресурсоснабжающие организации произведут ремонт электрического оборудования на 56 миллионов рублей. Фото riafan.ru

Просмотров:246 Сегодня, 14 июня, в девять часов утра началось отключение отопления и горячей воды в квартирах норильчан. Завершение отопительного сезона происходит по решению администрации города Норильска, планово, после установившихся положительных температур и для того, чтобы своевременно приступить к капитальным ремонтам систем теплопотребления жилых домов и социальных объектов, магистральных и распределительных сетей, котельных, теплоэлектроцентралей.Сейчас НТЭК приступил к проведению гидравлических испытаний на магистральных сетях. Они проводятся после окончания отопительного сезона и перед его началом, а также после проведения капитальных ремонтов. Необходимы для того, чтобы выявить слабые места и дефекты трубопровода для оперативного их устранения и предотвращения масштабных аварий в отопительный период, пояснил Артём Парежев, начальник теплоэнергетики управления жилищно-коммунального хозяйства. На время гидравлических испытаний отключается горячее водоснабжение.- Подача горячей воды в квартиры норильчан возобновится сегодня, примерно к 21 часу, – сообщил Артём Парежев.На летний сезон запланирован большой объём работ по замене тепловых сетей, котлов, турбин, теплофикационного оборудования. По плану все ремонтные работы, гидравлические испытания и промывки должны завершить к концу августа, а запуск системы отопления намечен на начало сентября. От качества летних ремонтных работ будет зависеть работа систем ТВС и водоотведения зимой.В этом году планируется отремонтировать более 17 километров сетей ТВС и водоотведения. Расходы на капитальный и текущий ремонт по этому направлению составят более 469 миллионов рублей. Не останутся без внимания и электрические сети. Ресурсоснабжающие организации произведут ремонт электрического оборудования на 56 миллионов рублей.Фото riafan.ru