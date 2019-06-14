Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39656

14 июня 2019, 17:03



В новом норильском храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской в канун праздника Троицы окончательно завершили роспись.

Известный художник-иконописец Светлана Ржаницына, которая возглавляла проект, поделилась с "Заполярной Правдой": - За это время для нас Норильск стал родным и близким, благодаря людям, как и ныне в нём живущим, так и ранее, мы прочитали многое о Норильлаге, большое впечатление произвёл мемориал «Норильская Голгофа», а также книга Евфросинии Керсновской. В своих росписях мастера изобразили сцены из жизни Христа и святых, среди которых и те, кто пострадал за веру на нашей северной земле. В росписях - немало таймырских мотивов, использованы элементы орнаментов коренных народов Крайнего Севера. Консультировались изографы и в Таймырском краеведческом музее. У норильского храма сложная архитектура, и работа была непростой. В творческой мастерской "Соборъ" создали и иконы для иконостаса. Команда иконописцев-монументалистов последнего этапа работ состояла из девяти человек, мастера приехали из Москвы, Рязани, Курска, Курчатова, Новокузнецка и Беларуси. Иконописцы особо благодарят епископа Норильского и Туруханского Агафангела и монахиню Илариону из епархиальной комиссии по канонизации святых за всемерную поддержку их трудов и надеются на продолжение сотрудничества. Росписи в будущем могут украсить храм Равноапостольного великого князя Владимира. Надеются, что их пригласят и для создания росписей храма Святой великомученицы Варвары, возведение которого планируется в Талнахе.

Просмотров:195 Работы вели ровно год в три этапа с небольшими перерывами иконописцы-монументалисты творческой мастерской "Соборъ" из Подмосковья. В начале особыми селикатными красками расписали алтарь, нижнюю часть храма, потом купол, барабан, а завершили росписью колонн и хоров, создали сложный орнамент на потолках.Известный художник-иконописец Светлана Ржаницына, которая возглавляла проект, поделилась с "Заполярной Правдой":- За это время для нас Норильск стал родным и близким, благодаря людям, как и ныне в нём живущим, так и ранее, мы прочитали многое о Норильлаге, большое впечатление произвёл мемориал «Норильская Голгофа», а также книга Евфросинии Керсновской.В своих росписях мастера изобразили сцены из жизни Христа и святых, среди которых и те, кто пострадал за веру на нашей северной земле. В росписях - немало таймырских мотивов, использованы элементы орнаментов коренных народов Крайнего Севера. Консультировались изографы и в Таймырском краеведческом музее. У норильского храма сложная архитектура, и работа была непростой. В творческой мастерской "Соборъ" создали и иконы для иконостаса.Команда иконописцев-монументалистов последнего этапа работ состояла из девяти человек, мастера приехали из Москвы, Рязани, Курска, Курчатова, Новокузнецка и Беларуси. Иконописцы особо благодарят епископа Норильского и Туруханского Агафангела и монахиню Илариону из епархиальной комиссии по канонизации святых за всемерную поддержку их трудов и надеются на продолжение сотрудничества. Росписи в будущем могут украсить храм Равноапостольного великого князя Владимира. Надеются, что их пригласят и для создания росписей храма Святой великомученицы Варвары, возведение которого планируется в Талнахе.