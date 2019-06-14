Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39657

14 июня 2019, 17:07



На каникулы Заполярный театр драмы выйдет 30 июня.

Тимур Файрузов в данный момент работает над своим новым спектаклем «Брат мой» по мотивам произведений Василия Макаровича Шушкина. Премьера ожидается уже в новом сезоне, в ноябре 2019-го. А к декабрю «созреет» ещё одна неожиданная премьера: ближе к Новому году норильского зрителя ждёт спектакль для взрослых и детей «Снежная королева» в постановке Анны Бабановой.

Просмотров:165 До этого - 29 июня - норильчане увидят ещё несколько премьерных и текущих постановок, а также новый оригинальный спектакль-капустник в честь закрытия сезона под «пушкинским» названием «...И жизнь, и слёзы, и любовь». Спектакль создан творческой группой артистов, главный сценарист - Сергей Ребрий, вместе с заслуженным артистом России над постановкой также трудится «пишущая гвардия» в лице актёров Заполярной драмы Александра Жуйкова, Александра Носырева, Степана Мамойкина, Дениса Ганина, Ларисы Ребрий и Юлии Новиковой. По сценарию это будет некое «путешествие» нашего театра по премьерам, гастрольным поездкам, встречам и впечатлениям года, объявленного в стране Годом театра.Тимур Файрузов в данный момент работает над своим новым спектаклем «Брат мой» по мотивам произведений Василия Макаровича Шушкина. Премьера ожидается уже в новом сезоне, в ноябре 2019-го. А к декабрю «созреет» ещё одна неожиданная премьера: ближе к Новому году норильского зрителя ждёт спектакль для взрослых и детей «Снежная королева» в постановке Анны Бабановой.