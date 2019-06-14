Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/39658
14 июня 2019, 19:00

В Норильске продолжается ремонт кровель жилых домов.


Основные работы предусмотрены региональной программой капремонтов, которая реализуется с 2015 года. В этом году ремонтируются те объекты, которые были запланированы на 2018-2019 годы.
Так, по региональной программе будут обновлены 102 крыши. 25 из них уже завершены, на 32 сейчас ведутся работы. На 3/4 это металлические кровли, над заменой которых трудятся четыре организации во всех районах города.
- Подрядчики проверенные, которые уже выполнили много объектов в Норильске, - отметила Татьяна Шульгина, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска по производству.
По региональной программе техническим заказчиком выступает УЖКХ, оно же осуществляет надзор и приёмку работ. А вот по муниципальной программе, в рамках которой отремонтируют 13 металлических и 4 мягких кровли, заказчики – управляющие компании.
- В идеальных условиях уходит примерно три-четыре месяца на то, чтобы выполнить весь комплекс работ по кровле одного дома, - добавил и. о. начальника производственного отдела УЖКХ Виктор Москалу. – К примеру, на доме № 46 на улице Комсомольской подрядчик выполняет полную замену слоя утеплителя, цементно-песчаной стяжки, металлического покрытия и деревянных элементов стропильной системы. В ближайшее время работа будет завершена.
Поскольку погода непредсказуема, рабочие предпринимают меры по недопущению залития дождевой водой квартир.
- Вскрытие кровли происходит не по всей площади, а небольшими участками. Чтобы уберечь разобранную часть крыши от залития, устанавливаются временные сооружения, натягивается брезент, - рассказал Виктор Москалу.
Кроме крыш, по региональной программе капремонтов в этом году предстоит отремонтировать систему электроснабжения в 46 домах, систему тепловодоснабжения и водоотведения в 14, а также 12 фасадов.
Добавим, с начала реализации региональной программы капремонтов в Норильске обновили 32 крыши, заменили 190 лифтов в 75 домах, выполнили работы по ТВС в трёх домах. На это потрачено 716 млн рублей.
Фото Ирины Яринской
Просмотров:192
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 14 июня 2019 
19:00   В Норильске продолжается ремонт кровель жилых домов. 17:07   На каникулы Заполярный театр драмы выйдет 30 июня.
17:03   В новом норильском храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской в канун праздника Троицы окончательно завершили роспись. 16:55   В Норильске завершился отопительный сезон. Ресурсоснабжающие организации приступают к капитальному и текущему ремонту коммуникаций.
16:55   Завершился второй этап разработки стратегии НГИИ: у вуза появилась своя дорожная карта. 15:33   Норильский театр драмы с пятью спектаклями попал в афишу «Больших гастролей» в Москве, которые назначены на 11-15 сентября.
14:42   Норильские выпускники сдали ЕГЭ. Впереди - ожидание необходимых баллов и поступление. 14:41   Сегодня в художественной галерее откроется персональная выставка члена Союза профессиональных художников СССР Людмилы Гесслер «Вот оно какое, наше лето…».
14:09   За полгода в Норильске отключали электричество в 3500 квартирах за долги. А тем временем штраф за самовольное подключение увеличился вдвое. 13:00   Великий праздник Святой Троицы православные отметят в воскресенье, 16 июня.
12:19   КДЦ им. Вл. Высоцкого получит оборудование для 3D-кинозалов благодаря национальному проекту «Культура». 10:46   Сомелье научит норильчан выбирать вино, а производственные столовые станут местом высокой кухни. Гастрофестиваль «Север» стартует уже 26 июня.
09:39   В норильском аэропорту продолжается четвёртый, заключительный этап реконструкции и обновление инфраструктуры.

 13 июня 2019 
18:20   Феерия света и спортивный марафон для трудных подростков - два норильских проекта победили в конкурсе Фонда президентских грантов. 17:37   Дмитрий Свиридов: «Необходимо сохранить все социальные обязательства и продолжить мероприятия, связанные с повышением качества жизни норильчан».
17:01   Стали известны результаты по профильной математике - одного из обязательных экзаменов норильских одиннадцатиклассников. 16:53   Полицейские проверили семью ребёнка, который вышел на карниз окна на девятом этаже.
16:41   В Норильске разыграли Кубок открытия сезона по футболу. 15:44   Сезон ТОШ открыт, наши песни спеты! Норильск отметил День России.
15:29   Уже 380 горожан зарегистрировались для участия в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!». 15:07   Для специалистов «Норникеля» в Талнахе строят новый дом. Это обойдётся компании в 400 миллионов рублей.
14:39   Норильские библиотеки продолжают отмечать юбилей известного норильского поэта и журналиста Валерия Кравца, которому в июне исполнилось 80 лет. 13:55   С 1 июля проезд в норильских автобусах подорожает на 4 рубля, а на одном из коммерческих маршрутов - сразу на 10.
12:53   Норильские общественники отмечены за помощь и поддержку сборной нашего города на международной военно-тактической игре. 12:25   Свой профессиональный праздник отметят более 6000 сотрудников учреждений здравоохранения Норильска.
10:41   Руководитель норильской Госавтоинспекции встретился с норильскими велосипедистами. 10:35   Акционеры «Норникеля» утвердили дивиденды по итогам прошлого года.
10:33   Солнечно и хлебосольно Кайеркан отметил День России.

 11 июня 2019 
23:37   В перинатальном центре в рабочем порядке устраняют строительные дефекты. 19:15   Председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов провёл в Норильске приём граждан по личным вопросам.
17:21   С 1 июля увеличится размер ежемесячной выплаты на детей-инвалидов и инвалидов детства 1-й группы. 16:23   Норильский депутат вошёл в губернаторский управленческий резерв.
16:00   Бабочки будут порхать. Педагоги и воспитанники соцприюта проводят экологическую акцию «Мусора.NET». 15:14   В норильском храме в честь Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 11 июня отметили престольный праздник.
14:57   Студенты социального конструкторского бюро устроили мини-фестиваль в атриуме «Арены» по итогам трёхдневной сессии. 14:08   На коммерческом причале Дудинского порта начали разгрузку судов с фруктами и овощами.
12:48   В Норильске с рабочим визитом находится спикер краевого парламента. 12:26   В Норильске определили победителей чемпионата города по настольному теннису.
11:34   При выборе профессии старшеклассники ориентируются на потребности рынка труда. 11:24   Ленинский проспект станет пешеходной зоной на 12 часов.
10:04   Во Дворце творчества детей и молодёжи рождается новый театр.

 10 июня 2019 
18:31   Двое норильских выпускников получили 100 баллов по литературе. 18:15   На производственных площадках «Норникеля» будут готовить специалистов по блокчейну.
17:58   12 июня для всех почтовых отделений объявлен выходным. 17:20   Обнародованы первые итоги норильской экзаменационной «сессии» в девятых классах.
17:15   «Норникель» и Ассоциация юристов России заключили соглашение о сотрудничестве. 16:43   В День России состоится торжественное открытие 49-го сезона трудовых отрядов школьников.
16:05   В Кайеркане подростки совершили разбойное нападение на 56-летнего мужчину. 15:18   Корпоративное волонтёрство позволяет самореализоваться, считают в «Норникеле» и всячески его поддерживают.
14:41   «Родина» приглашает в День России на открытые показы фильма «Первые».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх