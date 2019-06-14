Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39658

14 июня 2019, 19:00



В Норильске продолжается ремонт кровель жилых домов.

Так, по региональной программе будут обновлены 102 крыши. 25 из них уже завершены, на 32 сейчас ведутся работы. На 3/4 это металлические кровли, над заменой которых трудятся четыре организации во всех районах города. - Подрядчики проверенные, которые уже выполнили много объектов в Норильске, - отметила Татьяна Шульгина, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска по производству. По региональной программе техническим заказчиком выступает УЖКХ, оно же осуществляет надзор и приёмку работ. А вот по муниципальной программе, в рамках которой отремонтируют 13 металлических и 4 мягких кровли, заказчики – управляющие компании. - В идеальных условиях уходит примерно три-четыре месяца на то, чтобы выполнить весь комплекс работ по кровле одного дома, - добавил и. о. начальника производственного отдела УЖКХ Виктор Москалу. – К примеру, на доме № 46 на улице Комсомольской подрядчик выполняет полную замену слоя утеплителя, цементно-песчаной стяжки, металлического покрытия и деревянных элементов стропильной системы. В ближайшее время работа будет завершена. Поскольку погода непредсказуема, рабочие предпринимают меры по недопущению залития дождевой водой квартир. - Вскрытие кровли происходит не по всей площади, а небольшими участками. Чтобы уберечь разобранную часть крыши от залития, устанавливаются временные сооружения, натягивается брезент, - рассказал Виктор Москалу. Кроме крыш, по региональной программе капремонтов в этом году предстоит отремонтировать систему электроснабжения в 46 домах, систему тепловодоснабжения и водоотведения в 14, а также 12 фасадов. Добавим, с начала реализации региональной программы капремонтов в Норильске обновили 32 крыши, заменили 190 лифтов в 75 домах, выполнили работы по ТВС в трёх домах. На это потрачено 716 млн рублей. Фото Ирины Яринской

Просмотров:192 Основные работы предусмотрены региональной программой капремонтов, которая реализуется с 2015 года. В этом году ремонтируются те объекты, которые были запланированы на 2018-2019 годы.Так, по региональной программе будут обновлены 102 крыши. 25 из них уже завершены, на 32 сейчас ведутся работы. На 3/4 это металлические кровли, над заменой которых трудятся четыре организации во всех районах города.- Подрядчики проверенные, которые уже выполнили много объектов в Норильске, - отметила Татьяна Шульгина, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска по производству.По региональной программе техническим заказчиком выступает УЖКХ, оно же осуществляет надзор и приёмку работ. А вот по муниципальной программе, в рамках которой отремонтируют 13 металлических и 4 мягких кровли, заказчики – управляющие компании.- В идеальных условиях уходит примерно три-четыре месяца на то, чтобы выполнить весь комплекс работ по кровле одного дома, - добавил и. о. начальника производственного отдела УЖКХ Виктор Москалу. – К примеру, на доме № 46 на улице Комсомольской подрядчик выполняет полную замену слоя утеплителя, цементно-песчаной стяжки, металлического покрытия и деревянных элементов стропильной системы. В ближайшее время работа будет завершена.Поскольку погода непредсказуема, рабочие предпринимают меры по недопущению залития дождевой водой квартир.- Вскрытие кровли происходит не по всей площади, а небольшими участками. Чтобы уберечь разобранную часть крыши от залития, устанавливаются временные сооружения, натягивается брезент, - рассказал Виктор Москалу.Кроме крыш, по региональной программе капремонтов в этом году предстоит отремонтировать систему электроснабжения в 46 домах, систему тепловодоснабжения и водоотведения в 14, а также 12 фасадов.Добавим, с начала реализации региональной программы капремонтов в Норильске обновили 32 крыши, заменили 190 лифтов в 75 домах, выполнили работы по ТВС в трёх домах. На это потрачено 716 млн рублей.Фото Ирины Яринской