Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39659

17 июня 2019, 10:26



В публичной библиотеке презентуют «Энциклопедию романа «Два капитана».

Куратор проекта - профессор, доктор исторических наук Юлия Кантор. Ей же принадлежит идея издания книги. Первый том – роман Вениамина Каверина «Два капитана». Во второй включена серия статей об освоении Севера, о реальных исторических личностях, послуживших прототипами главных героев, о городах, которые упоминаются в романе и современных постановках в театре и кино по мотивам романа «Два капитана». Главы книги написаны литературоведами, журналистами, историками, географами – представителями различных регионов страны. Коллективная монография снабжена уникальными иллюстрациями из музейных, библиотечных и архивных фондов, а также частных коллекций. Вступительное слово «История с географией на фоне литературы» написано ответственным редактором Юлией Кантор. 25 июня в 18.00 в публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, книгу представят специалисты Централизованной библиотечной системы Норильска и один из авторов издания доктор филологических наук, кандидат искусствоведения Сергей Ильченко. Сергей Ильченко - профессор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, автор более 15 книг по теории и практике экранной культуры, а также более 200 научных публикаций. С 2012 года - главный редактор газеты «Культурный Петербург». Сразу же после презентации состоится его лекция в формате клуба «Обогатительная фабрика» медиакомпании «Северный город» под названием «От Сани Григорьева до Джеймса Бонда». На выставке «Бороться и искать, найти и не сдаваться» можно будет познакомиться с публицистическими очерками о полярных капитанах и лётчиках – прототипах героев романа Каверина. Все желающие смогут приобрести двухтомник «Энциклопедия романа «Два капитана» на презентации по цене издательства. Несколько изданий поступят в библиотеки Норильска в самое ближайшее время, сообщили в ЦБС.

Просмотров:317 Двухтомник издан в рамках долгосрочного проекта «Читаем Север» компании «Норникель» в издательстве «РОССПЭН» тиражом 1000 экземпляров.Куратор проекта - профессор, доктор исторических наук Юлия Кантор. Ей же принадлежит идея издания книги.Первый том – роман Вениамина Каверина «Два капитана». Во второй включена серия статей об освоении Севера, о реальных исторических личностях, послуживших прототипами главных героев, о городах, которые упоминаются в романе и современных постановках в театре и кино по мотивам романа «Два капитана». Главы книги написаны литературоведами, журналистами, историками, географами – представителями различных регионов страны. Коллективная монография снабжена уникальными иллюстрациями из музейных, библиотечных и архивных фондов, а также частных коллекций. Вступительное слово «История с географией на фоне литературы» написано ответственным редактором Юлией Кантор.25 июня в 18.00 в публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, книгу представят специалисты Централизованной библиотечной системы Норильска и один из авторов издания доктор филологических наук, кандидат искусствоведения Сергей Ильченко.Сергей Ильченко - профессор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, автор более 15 книг по теории и практике экранной культуры, а также более 200 научных публикаций. С 2012 года - главный редактор газеты «Культурный Петербург». Сразу же после презентации состоится его лекция в формате клуба «Обогатительная фабрика» медиакомпании «Северный город» под названием «От Сани Григорьева до Джеймса Бонда».На выставке «Бороться и искать, найти и не сдаваться» можно будет познакомиться с публицистическими очерками о полярных капитанах и лётчиках – прототипах героев романа Каверина. Все желающие смогут приобрести двухтомник «Энциклопедия романа «Два капитана» на презентации по цене издательства. Несколько изданий поступят в библиотеки Норильска в самое ближайшее время, сообщили в ЦБС.