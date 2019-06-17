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17 июня 2019, 11:37



Началось промышленное освоение Пайяхского месторождения.

«Закончились вышкомонтажные и пусконаладочные работы, мы приступаем к бурению первого куста скважины уникального Пайяхского месторождения. За всё время геологоразведочных работ было пробурено 12 скважин. В результате государственной комиссией утверждены извлекаемые запасы нефти более одного миллиарда тонн. Уже в этом году мы планируем завершить строительство трёх разведочных и двух эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием в тысячу метров. Это позволит нам уточнить систему разработки и подобрать оптимальные технологические решения», – рассказал вице-президент по геологии и разработке компании «Нефтегазхолдинг» Андрей Поляков. Запуск добычи нефти на Пайяхском месторождении позволит создать в Красноярском крае дополнительно более 30 тысяч рабочих мест и привлечь в регион высококвалифицированных специалистов, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. Для доставки нефти по Северному морскому пути в 40 км от посёлка Диксон будет построен морской терминал «Порт – бухта Север» с нефтеналивным терминалом мощностью 25 млн тонн в год. Порт и месторождение будут соединены нефтепроводом протяжённостью около 400 км. На самом объекте будет построена вся необходимая инфраструктура для работников компании. Проект освоения Пайяхской группы месторождений является крупнейшим в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». «Я хочу поздравить всех жителей края с историческим событием – началось промышленное освоение Пайяхского месторождения. Это действительно очень значимое событие, - сказал губернатор Александр Усс. - Игорь Иванович Сечин, главный исполнительный директор и председатель правления компании «Роснефть», на прошедшем форуме в Санкт-Петербурге сказал о Пайяхе как о месторождении, которое будет определять лицо всей нефтедобывающей отрасли страны. Это означает, прежде всего, увеличение нефтедобычи не на проценты, а в разы. У Красноярского края максимум через пять лет появится прирост в бюджет по меньшей мере в 2-3 раза в сравнении с тем, что даёт сегодня нефтяная отрасль, а это 30 миллиардов рублей».

Просмотров:319 Компания «Нефтегазхолдинг» начала бурение на Пайяхском нефтяном месторождении, которое расположено на севере Красноярского края. Запуск промышленного производства планируется к 2024 году. Добытая на месторождении нефть будет экспортироваться по Cеверному морскому пути в страны Европы и Азии. Планируемый объём добычи – 26 млн тонн нефти в год с дальнейшей перспективой добычи до 50 млн тонн нефти ежегодно.«Закончились вышкомонтажные и пусконаладочные работы, мы приступаем к бурению первого куста скважины уникального Пайяхского месторождения. За всё время геологоразведочных работ было пробурено 12 скважин. В результате государственной комиссией утверждены извлекаемые запасы нефти более одного миллиарда тонн. Уже в этом году мы планируем завершить строительство трёх разведочных и двух эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием в тысячу метров. Это позволит нам уточнить систему разработки и подобрать оптимальные технологические решения», – рассказал вице-президент по геологии и разработке компании «Нефтегазхолдинг» Андрей Поляков.Запуск добычи нефти на Пайяхском месторождении позволит создать в Красноярском крае дополнительно более 30 тысяч рабочих мест и привлечь в регион высококвалифицированных специалистов, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. Для доставки нефти по Северному морскому пути в 40 км от посёлка Диксон будет построен морской терминал «Порт – бухта Север» с нефтеналивным терминалом мощностью 25 млн тонн в год. Порт и месторождение будут соединены нефтепроводом протяжённостью около 400 км. На самом объекте будет построена вся необходимая инфраструктура для работников компании.Проект освоения Пайяхской группы месторождений является крупнейшим в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».«Я хочу поздравить всех жителей края с историческим событием – началось промышленное освоение Пайяхского месторождения. Это действительно очень значимое событие, - сказал губернатор Александр Усс. - Игорь Иванович Сечин, главный исполнительный директор и председатель правления компании «Роснефть», на прошедшем форуме в Санкт-Петербурге сказал о Пайяхе как о месторождении, которое будет определять лицо всей нефтедобывающей отрасли страны. Это означает, прежде всего, увеличение нефтедобычи не на проценты, а в разы. У Красноярского края максимум через пять лет появится прирост в бюджет по меньшей мере в 2-3 раза в сравнении с тем, что даёт сегодня нефтяная отрасль, а это 30 миллиардов рублей».