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17 июня 2019, 12:49



Глава Норильска Ринат Ахметчин поздравил медработников города.

В честь профессионального праздника – Дня медицинского работника – в Городском центре культуры состоялось торжественное мероприятие. Поздравить врачей, медсестёр, санитаров, фельдшеров и всех причастных к здравоохранению пришли глава города Ринат Ахметчин, временно исполняющая обязанности руководителя территориального отдела в г. Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Анастасия Сапожникова, а также творческие коллективы города. - Ваш благородный труд является важнейшим – вы сохраняете здоровье и жизнь наших граждан. Примите благодарность за ваш профессионализм, ответственность, мудрость и ваши добрые сердца. Успехов вам, профессионального роста, здоровья и благополучия! – сказал градоначальник в своей поздравительной речи. Ринат Ахметчин вручил почётные грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации двум сотрудницам норильской межрайонной больницы - Татьяне Тумар, главной медицинской сестре, и Тамаре Властовской, врачу аллергологу-иммунологу, заведующей консультативно-диагностическим центром. Напомним, сегодня в Норильске 12 медицинских учреждений. Это 3 больницы, 4 поликлиники, психоневрологический диспансер, станция скорой помощи, Центр переливания крови, медтехникум и судебно-медицинское отделение. Всего в них трудятся более 6 тысяч человек. Фото Ирины Яринской

Просмотров:294 В честь профессионального праздника – Дня медицинского работника – в Городском центре культуры состоялось торжественное мероприятие. Поздравить врачей, медсестёр, санитаров, фельдшеров и всех причастных к здравоохранению пришли глава города Ринат Ахметчин, временно исполняющая обязанности руководителя территориального отдела в г. Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Анастасия Сапожникова, а также творческие коллективы города.- Ваш благородный труд является важнейшим – вы сохраняете здоровье и жизнь наших граждан. Примите благодарность за ваш профессионализм, ответственность, мудрость и ваши добрые сердца. Успехов вам, профессионального роста, здоровья и благополучия! – сказал градоначальник в своей поздравительной речи.Ринат Ахметчин вручил почётные грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации двум сотрудницам норильской межрайонной больницы - Татьяне Тумар, главной медицинской сестре, и Тамаре Властовской, врачу аллергологу-иммунологу, заведующей консультативно-диагностическим центром.Напомним, сегодня в Норильске 12 медицинских учреждений. Это 3 больницы, 4 поликлиники, психоневрологический диспансер, станция скорой помощи, Центр переливания крови, медтехникум и судебно-медицинское отделение. Всего в них трудятся более 6 тысяч человек.Фото Ирины Яринской