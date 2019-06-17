Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39662

17 июня 2019, 14:08



Более 100 пьяных водителей задержаны в Норильске с начала года. Один из них - в минувшие выходные.

Теперь ему придётся понести уголовную ответственность. В отношении водителя заведено дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Нарушителю грозит лишение свободы до двух лет. Сотрудники ГИБДД обращают внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и призывают горожан не садиться за руль нетрезвыми. С начала 2019 года норильские полицейские задержали 114 нетрезвых водителей. В отношении водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии, возбуждено 7 уголовных дел.

Просмотров:262 25-летнего нетрезвого норильчанина, управлявшего «Маздой», сотрудники ГИБДД остановили в центре города. Молодой человек сел за руль пьяным не впервые. В начале этого года его уже привлекали к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.Теперь ему придётся понести уголовную ответственность. В отношении водителя заведено дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Нарушителю грозит лишение свободы до двух лет.Сотрудники ГИБДД обращают внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и призывают горожан не садиться за руль нетрезвыми.С начала 2019 года норильские полицейские задержали 114 нетрезвых водителей. В отношении водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии, возбуждено 7 уголовных дел.