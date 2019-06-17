Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39663

17 июня 2019, 14:16



Вчера под Талнахом был замечен белый медведь.

«Я известил Росприроднадзор о ситуации, сейчас мы ждём их решения. Охотинспектор мог бы усыпить медведя для его дальнейшей транспортировки - в прошлом году наш сотрудник уже летал с такой же целью на Диксон. Но у нас нет на это полномочий, как нет и нужного препарата, дозировку которого ещё надо рассчитать. Неясно пока и то, куда вывозить животное: в красноярский парк «Роев ручей» или же выпустить его в естественную среду обитания», - рассказал Анатолий Николайчук, руководитель Таймырского территориального отдела службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края. Тот факт, что белый медведь дошёл от мест своего естественного обитания на побережье Карского моря до Норильска - уникальное явление. Он прошагал на юг минимум 500 километров. По всей видимости, на путешествие его толкнула бескормица, связанная с таяньем льдов и изменениями климата. С другой стороны, известно, что в поисках пищи белые медведи нередко преодолевают сотни километров, при этом средняя скорость хищника составляет 40 км в час. Кроме того, в истории Норильска это уже второй подобный случай. 23 апреля 1979 года белая медведица вышла к складу взрывчатых материалов рудника «Маяк» и напугала женщин-охранниц. Несмотря на то что белый медведь занесён в Красную книгу, тогда зверь был убит стрелком талнахского поселкового отдела милиции. Чучело медведя до сих пор можно увидеть в талнахском филиале городского музея. Фото из соцсети

Просмотров:766 Зверя видели в районе ВС-7 рудника «Таймырский», потом он пошёл вдоль реки Хараелах к буровой геологов. Людей, машин и горящих фальшфейеров он не боится. Сотрудники спасотряда, полиции и охотнадзора выехали к месту обнаружения хищника, наблюдали за ним и зафиксировали его уход в сторону Хараелахских гор. Решение об усыплении и вывозе дикого зверя должны принимать в Москве, в Росприроднадзоре.«Я известил Росприроднадзор о ситуации, сейчас мы ждём их решения. Охотинспектор мог бы усыпить медведя для его дальнейшей транспортировки - в прошлом году наш сотрудник уже летал с такой же целью на Диксон. Но у нас нет на это полномочий, как нет и нужного препарата, дозировку которого ещё надо рассчитать. Неясно пока и то, куда вывозить животное: в красноярский парк «Роев ручей» или же выпустить его в естественную среду обитания», - рассказал Анатолий Николайчук, руководитель Таймырского территориального отдела службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края.Тот факт, что белый медведь дошёл от мест своего естественного обитания на побережье Карского моря до Норильска - уникальное явление. Он прошагал на юг минимум 500 километров. По всей видимости, на путешествие его толкнула бескормица, связанная с таяньем льдов и изменениями климата. С другой стороны, известно, что в поисках пищи белые медведи нередко преодолевают сотни километров, при этом средняя скорость хищника составляет 40 км в час. Кроме того, в истории Норильска это уже второй подобный случай. 23 апреля 1979 года белая медведица вышла к складу взрывчатых материалов рудника «Маяк» и напугала женщин-охранниц. Несмотря на то что белый медведь занесён в Красную книгу, тогда зверь был убит стрелком талнахского поселкового отдела милиции. Чучело медведя до сих пор можно увидеть в талнахском филиале городского музея.Фото из соцсети