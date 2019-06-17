Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/39664
17 июня 2019, 14:43

В Норильске стартовал турнир с участием лучших шашистов города.


Игры, которые проходят на стадионе «Заполярник», продлятся семь туров и завершатся 29 июня. За титул сильнейшего борются восемь спортсменов, ставших лучшими по результатам прошедшего чемпионата города.
В минувшие выходные были сыграны первые партии. Как отметили организаторы состязаний, говорить о лидерах можно будет только после третьего или четвёртого туров. В прошлом году победителем турнира стал мастер спорта Райнгольд Шмык.

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    Список новостей

 18 июня 2019 
14:30   Таймыр и Якутия договорились о сотрудничестве. 14:06   В девятых классах подводят итоги обязательной итоговой аттестации.
12:54   Вечный огонь временно отключён. На площади Памяти Героев начался капитальный ремонт. 09:35   Музей Норильска и фотоклуб «Таймыр» принимают до 1 июля заявки на участие в ежегодной городской фотовыставке «ТаймырФотоГода-2019» .
09:28   Выставка-продажа картин в помощь норильскому художнику Юрию Афонову будет продолжена до 5 июля.

 17 июня 2019 
20:54   Белый медведь бродит по окрестностям Норильска в поисках пищи. Фотографу "Заполярки" удалось сделать уникальные кадры. 18:21   В минувшие выходные в Москве прошёл большой спортивный праздник - XXX Всероссийский олимпийский день, в котором «Норникель» принял активное участие.
18:06   На автодороге Норильск - Талнах начался третий, заключительный этап ремонта. 17:50   В художественной галерее открылась выставка известной таймырской художницы Людмилы Гесслер.
16:49   Выпускники Норильского колледжа искусств подготовили новые спектакли об истории нашего города. 16:10   Более 50 норильчан участвуют в третьем Заполярном фестивале ГТО.
16:09   Южный фестиваль откроют норильчане. Артисты Заполярного театра драмы улетели сегодня в Геленджик на Международный театральный фестиваль «Кварталы искусств». 16:06   У футбольного клуба «Енисей» новый главный тренер. Им стал Александр Алексеев, ранее работавший с молодёжной командой.
16:04   Из Норильска в Москву за три тысячи рублей. Авиакомпания S7 снизила цены на авиабилеты по субсидированным тарифам. 14:43   В Норильске стартовал турнир с участием лучших шашистов города.
14:16   Вчера под Талнахом был замечен белый медведь. 14:08   Более 100 пьяных водителей задержаны в Норильске с начала года. Один из них - в минувшие выходные.
12:49   Глава Норильска Ринат Ахметчин поздравил медработников города. 11:37   Началось промышленное освоение Пайяхского месторождения.
10:26   В публичной библиотеке презентуют «Энциклопедию романа «Два капитана».

 14 июня 2019 
19:00   В Норильске продолжается ремонт кровель жилых домов. 17:07   На каникулы Заполярный театр драмы выйдет 30 июня.
17:03   В новом норильском храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской в канун праздника Троицы окончательно завершили роспись. 16:55   В Норильске завершился отопительный сезон. Ресурсоснабжающие организации приступают к капитальному и текущему ремонту коммуникаций.
16:55   Завершился второй этап разработки стратегии НГИИ: у вуза появилась своя дорожная карта. 15:33   Норильский театр драмы с пятью спектаклями попал в афишу «Больших гастролей» в Москве, которые назначены на 11-15 сентября.
14:42   Норильские выпускники сдали ЕГЭ. Впереди - ожидание необходимых баллов и поступление. 14:41   Сегодня в художественной галерее откроется персональная выставка члена Союза профессиональных художников СССР Людмилы Гесслер «Вот оно какое, наше лето…».
14:09   За полгода в Норильске отключали электричество в 3500 квартирах за долги. А тем временем штраф за самовольное подключение увеличился вдвое. 13:00   Великий праздник Святой Троицы православные отметят в воскресенье, 16 июня.
12:19   КДЦ им. Вл. Высоцкого получит оборудование для 3D-кинозалов благодаря национальному проекту «Культура». 10:46   Сомелье научит норильчан выбирать вино, а производственные столовые станут местом высокой кухни. Гастрофестиваль «Север» стартует уже 26 июня.
09:39   В норильском аэропорту продолжается четвёртый, заключительный этап реконструкции и обновление инфраструктуры.

 13 июня 2019 
18:20   Феерия света и спортивный марафон для трудных подростков - два норильских проекта победили в конкурсе Фонда президентских грантов. 17:37   Дмитрий Свиридов: «Необходимо сохранить все социальные обязательства и продолжить мероприятия, связанные с повышением качества жизни норильчан».
17:01   Стали известны результаты по профильной математике - одного из обязательных экзаменов норильских одиннадцатиклассников. 16:53   Полицейские проверили семью ребёнка, который вышел на карниз окна на девятом этаже.
16:41   В Норильске разыграли Кубок открытия сезона по футболу. 15:44   Сезон ТОШ открыт, наши песни спеты! Норильск отметил День России.
15:29   Уже 380 горожан зарегистрировались для участия в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!». 15:07   Для специалистов «Норникеля» в Талнахе строят новый дом. Это обойдётся компании в 400 миллионов рублей.
14:39   Норильские библиотеки продолжают отмечать юбилей известного норильского поэта и журналиста Валерия Кравца, которому в июне исполнилось 80 лет. 13:55   С 1 июля проезд в норильских автобусах подорожает на 4 рубля, а на одном из коммерческих маршрутов - сразу на 10.
12:53   Норильские общественники отмечены за помощь и поддержку сборной нашего города на международной военно-тактической игре. 12:25   Свой профессиональный праздник отметят более 6000 сотрудников учреждений здравоохранения Норильска.
10:41   Руководитель норильской Госавтоинспекции встретился с норильскими велосипедистами. 10:35   Акционеры «Норникеля» утвердили дивиденды по итогам прошлого года.
10:33   Солнечно и хлебосольно Кайеркан отметил День России.

 11 июня 2019 
23:37   В перинатальном центре в рабочем порядке устраняют строительные дефекты. 19:15   Председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов провёл в Норильске приём граждан по личным вопросам.




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