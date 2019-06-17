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17 июня 2019, 14:43



В Норильске стартовал турнир с участием лучших шашистов города.

В минувшие выходные были сыграны первые партии. Как отметили организаторы состязаний, говорить о лидерах можно будет только после третьего или четвёртого туров. В прошлом году победителем турнира стал мастер спорта Райнгольд Шмык.

Просмотров:250 Игры, которые проходят на стадионе «Заполярник», продлятся семь туров и завершатся 29 июня. За титул сильнейшего борются восемь спортсменов, ставших лучшими по результатам прошедшего чемпионата города.В минувшие выходные были сыграны первые партии. Как отметили организаторы состязаний, говорить о лидерах можно будет только после третьего или четвёртого туров. В прошлом году победителем турнира стал мастер спорта Райнгольд Шмык.