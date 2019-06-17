Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39665

17 июня 2019, 16:04



Из Норильска в Москву за три тысячи рублей. Авиакомпания S7 снизила цены на авиабилеты по субсидированным тарифам.

Продажа доступна на сайте s7.ru и во всех офисах продаж. Количество мест по субсидированным тарифам на каждом рейсе ограниченно, отмечается в официальном сообщении авиакомпании. Спецтарифы доступны для граждан России в возрасте до 23 лет, а также для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и одному сопровождающему их лицу, детям-инвалидам всех групп и сопровождающим их лицам, инвалидам с детства второй или третьей групп любого возраста, а также пассажирам из многодетных семей. При оформлении субсидированных билетов на сайте в период проведения акции перелёт из Норильска в Москву обойдётся минимум в три тысячи рублей. При желании можно доплатить за страховку и прочие опции. При покупке билета в офисе авиакомпании заплатить придётся с учётом сборов четыре тысячи рублей, на 300 рублей меньше, чем в период обычных продаж, сообщили сотрудники авиакассы. Напомним, льготные авиабилеты предлагаются в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь, а также на отдельных региональных направлениях. Фото Ирины Яринской

Просмотров:609 Специальная акция проводится с 17 по 23 июня. Пассажиры могут приобрести авиабилеты по льготным тарифам на рейсы, которые будут выполняться с 15 сентября по 15 декабря 2019 года в города России из Москвы, Новосибирска, Иркутска и Владивостока.Продажа доступна на сайте s7.ru и во всех офисах продаж. Количество мест по субсидированным тарифам на каждом рейсе ограниченно, отмечается в официальном сообщении авиакомпании.Спецтарифы доступны для граждан России в возрасте до 23 лет, а также для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и одному сопровождающему их лицу, детям-инвалидам всех групп и сопровождающим их лицам, инвалидам с детства второй или третьей групп любого возраста, а также пассажирам из многодетных семей.При оформлении субсидированных билетов на сайте в период проведения акции перелёт из Норильска в Москву обойдётся минимум в три тысячи рублей. При желании можно доплатить за страховку и прочие опции. При покупке билета в офисе авиакомпании заплатить придётся с учётом сборов четыре тысячи рублей, на 300 рублей меньше, чем в период обычных продаж, сообщили сотрудники авиакассы.Напомним, льготные авиабилеты предлагаются в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь, а также на отдельных региональных направлениях.Фото Ирины Яринской