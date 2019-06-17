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17 июня 2019, 16:06



У футбольного клуба «Енисей» новый главный тренер. Им стал Александр Алексеев, ранее работавший с молодёжной командой.

Отметим, что по итогам прошедшего сезона «Енисей» занял последнее, 16-е место в российской Премьер-лиге, куда он впервые в своей истории пробился годом ранее. Новый сезон, который стартует уже в июле, красноярцы начнут в Футбольной национальной лиге, второй по значимости лиге страны. Фото с сайта фк-енисей.рф

Просмотров:245 54-летний специалист, сменивший на посту Дмитрия Аленичева, практически всю игровую карьеру провёл в родном Красноярске: сыграл более 300 матчей за «Автомобилист» и «Металлург» (прежнее название «Енисея»), а с 2004 года возглавлял молодёжную команду «львов». В тренерский штаб также войдут красноярцы Артём Баранов и Виталий Пьянченко. Об этом сообщается на официальном сайте Красноярского края.Отметим, что по итогам прошедшего сезона «Енисей» занял последнее, 16-е место в российской Премьер-лиге, куда он впервые в своей истории пробился годом ранее. Новый сезон, который стартует уже в июле, красноярцы начнут в Футбольной национальной лиге, второй по значимости лиге страны.Фото с сайта фк-енисей.рф