Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39667

17 июня 2019, 16:09



Южный фестиваль откроют норильчане. Артисты Заполярного театра драмы улетели сегодня в Геленджик на Международный театральный фестиваль «Кварталы искусств».

Фестивальная программа «Кварталов» весьма насыщена, в её афишу, кроме спектаклей для взрослых, включены детские спектакли больших и малых городов России и многочисленные арт-программы. Статус международного подчеркивает тот факт, что в программе форума есть постановки из других стран - например, из Национального театра Болгарии, театра Сомбор из Сербии, Театра драмы и мини-театра Любляны из Словении. Фестиваль в городе-курорте стартует 20 июня и завершится 30 июня. В первый же день «Кварталов искусств» на малой сцене Дворца культуры города Геленджика пройдёт показ норильского спектакля «Гиперборея. Плато Путорана» в постановке Анны Бабановой по оригинальной пьесе Владимира Зуева. Вторая работа этого же режиссёра, созданная по современной пьесе драматурга Дмитрия Данилова, «Человек из Подольска» фестивальный зритель увидит 24 июня на сцене Дворца культуры села Дивноморское. Фото со страницы театра в instagram

Просмотров:271 Фестивальная программа «Кварталов» весьма насыщена, в её афишу, кроме спектаклей для взрослых, включены детские спектакли больших и малых городов России и многочисленные арт-программы. Статус международного подчеркивает тот факт, что в программе форума есть постановки из других стран - например, из Национального театра Болгарии, театра Сомбор из Сербии, Театра драмы и мини-театра Любляны из Словении.Фестиваль в городе-курорте стартует 20 июня и завершится 30 июня.В первый же день «Кварталов искусств» на малой сцене Дворца культуры города Геленджика пройдёт показ норильского спектакля «Гиперборея. Плато Путорана» в постановке Анны Бабановой по оригинальной пьесе Владимира Зуева.Вторая работа этого же режиссёра, созданная по современной пьесе драматурга Дмитрия Данилова, «Человек из Подольска» фестивальный зритель увидит 24 июня на сцене Дворца культуры села Дивноморское.Фото со страницы театра в instagram