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17 июня 2019, 16:10



Более 50 норильчан участвуют в третьем Заполярном фестивале ГТО.

По итогам фестиваля, который продлится до следующего месяца, участники, выполнившие необходимое количество нормативов по видам испытаний, будут награждены знаками отличия комплекса ГТО.

Просмотров:231 Испытать свои силы вызвались руководители и работники организаций Норильска. Основу программы составили тесты 6-11-й ступени комплекса: бег, смешанное передвижение, подтягивания, рывок гири, прыжки в длину, стрельба из электронного оружия и так далее. Основные испытания уже прошли на стадионе «Заполярник».По итогам фестиваля, который продлится до следующего месяца, участники, выполнившие необходимое количество нормативов по видам испытаний, будут награждены знаками отличия комплекса ГТО.