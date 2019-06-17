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17 июня 2019, 16:49



Выпускники Норильского колледжа искусств подготовили новые спектакли об истории нашего города.

А завтра, 18 мая, состоится показ литературно-поэтического спектакля выпускницы НКИ Анастасии Супониной «Свой холст оставляю сухим...». Работа, посвящённая памяти известного норильского поэта, почётного гражданина города Юрия Бариева, станет продолжением большого цикла «Лица города», в котором студенты уже рассказали современникам о выдающихся норильчанах - начальнике ХКЦ никелевого завода Изосиме Чалкине, докторе Евгении Климове, кинорежиссёре Юрии Ледине, дикторе Норильской студии телевидения Эдуарде Тараканове. Начало показа - в 18 часов в театральном зале НКИ по адресу: ул. Комсомольская, 10. Вход свободный.

Просмотров:245 Сегодня в 18.00 состоится художественно-публицистическая композиция «Чёрная пурга» в постановке выпускников отделения социально-культурной деятельности Николая Ухина и Александра Захарова. Ребята вместе с мастером курса Андреем Слизковым собрали воспоминания бывших узников Норильлага, включили в композицию отрывки из произведений Александра Солженицына, Сергея Снегова, Ольги Берггольц, Владимира Высоцкого, норильских поэтов.А завтра, 18 мая, состоится показ литературно-поэтического спектакля выпускницы НКИ Анастасии Супониной «Свой холст оставляю сухим...». Работа, посвящённая памяти известного норильского поэта, почётного гражданина города Юрия Бариева, станет продолжением большого цикла «Лица города», в котором студенты уже рассказали современникам о выдающихся норильчанах - начальнике ХКЦ никелевого завода Изосиме Чалкине, докторе Евгении Климове, кинорежиссёре Юрии Ледине, дикторе Норильской студии телевидения Эдуарде Тараканове. Начало показа - в 18 часов в театральном зале НКИ по адресу: ул. Комсомольская, 10. Вход свободный.