Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39670

17 июня 2019, 17:50



В художественной галерее открылась выставка известной таймырской художницы Людмилы Гесслер.

На новой персональной выставке мастера «Вот оно какое, наше ЛЕТО...» представлены около девяноста произведений за сорок творческих лет. Многие вдохновлены нашей Арктикой, путешествиями по Красноярскому краю, впечатлениями от старинного Переславля-Залесского, где она гостила у друзей. Тонкие портреты, необычные натюрморты и пейзажи - это, прежде всего, признание в любви к красоте Божьего мира. А недавние эксперименты в создании декоративно-прикладной живописи и пространственных композиций - явное желание нового творческого прорыва. Выставка Людмилы Гесслер будет вдохновлять норильчан всё заполярное лето, до 15 сентября. Первые зрители посоветовали проводить здесь и мастер-классы художницы, ведь она не только прекрасно разбирается в искусстве, но и постоянно экспериментирует в жанре декоративно-прикладного творчества, и у многих северян в домах «живут» созданные её руками изделия из ткани, дерева и самых немыслимых материалов. Записаться на экскурсии по выставке можно по телефону 43-35-69. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:222 На новой персональной выставке мастера «Вот оно какое, наше ЛЕТО...» представлены около девяноста произведений за сорок творческих лет. Многие вдохновлены нашей Арктикой, путешествиями по Красноярскому краю, впечатлениями от старинного Переславля-Залесского, где она гостила у друзей. Тонкие портреты, необычные натюрморты и пейзажи - это, прежде всего, признание в любви к красоте Божьего мира. А недавние эксперименты в создании декоративно-прикладной живописи и пространственных композиций - явное желание нового творческого прорыва.Выставка Людмилы Гесслер будет вдохновлять норильчан всё заполярное лето, до 15 сентября. Первые зрители посоветовали проводить здесь и мастер-классы художницы, ведь она не только прекрасно разбирается в искусстве, но и постоянно экспериментирует в жанре декоративно-прикладного творчества, и у многих северян в домах «живут» созданные её руками изделия из ткани, дерева и самых немыслимых материалов. Записаться на экскурсии по выставке можно по телефону 43-35-69.Фото Ирины Даниленко