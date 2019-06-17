Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39671

17 июня 2019, 18:06



На автодороге Норильск - Талнах начался третий, заключительный этап ремонта.

В предыдущие два года подрядчик «переодел» 15 километров дороги, отремонтировал водопропускные сооружения (10 гофрированных труб и один гофросвод), установил 34 автобусные остановки, 3 км дорожных ограждений, дорожные знаки и нанёс разметку. В этом году предстоит обновить два участка дороги - от Юго-Восточного въезда до ГРС и от перекрёстка с объездной автодорогой района Талнах до моста через реку Талнахскую – общей протяжённостью 4,1 км. С 10 июня дорожные рабочие занялись срезкой старого покрытия и отсыпкой щебёночного основания. По проекту плановое положение дороги в рамках проведения ремонта не изменяется, проектная ось трассы проложена с максимальным приближением к существующей оси дороги, отмечают в «Норильскавтодоре». Фото Елены Белаловой

Просмотров:275 К сентябрю «Илан-Норильск» должен завершить работы по трёхлетнему муниципальному контракту на 814,5 млн рублей, а город – получить обновлённую, отвечающую современным требованиям автотрассу.В предыдущие два года подрядчик «переодел» 15 километров дороги, отремонтировал водопропускные сооружения (10 гофрированных труб и один гофросвод), установил 34 автобусные остановки, 3 км дорожных ограждений, дорожные знаки и нанёс разметку.В этом году предстоит обновить два участка дороги - от Юго-Восточного въезда до ГРС и от перекрёстка с объездной автодорогой района Талнах до моста через реку Талнахскую – общей протяжённостью 4,1 км. С 10 июня дорожные рабочие занялись срезкой старого покрытия и отсыпкой щебёночного основания.По проекту плановое положение дороги в рамках проведения ремонта не изменяется, проектная ось трассы проложена с максимальным приближением к существующей оси дороги, отмечают в «Норильскавтодоре».Фото Елены Белаловой