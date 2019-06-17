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17 июня 2019, 18:21

В минувшие выходные в Москве прошёл большой спортивный праздник - XXX Всероссийский олимпийский день, в котором «Норникель» принял активное участие.


Сборную России на празднике в честь Всероссийского олимпийского дня в Лужниках напутствовали перед отъездом на Европейские игры. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков торжественно вручил знамя семикратному чемпиону миру по самбо Артёму Осипенко, которому предстоит нести флаг на церемонии открытия турнира. Как сообщает портал Championat.com, праздник собрал сотни москвичей, у которых также была возможность попробовать свои силы в различных видах спорта, включая футбол. При этом в товарищеском турнире Российского футбольного союза приняла участие и команда «Норникеля», ставшая её победителем.
- У «Норникеля» большая совместная история со спортом. Компания строит спортивные сооружения, сотрудничает с клубами и федерациями, практически на каждом производственном переделе есть спортивный зал. У нас существует программа «Папа, мама, я — спортивная семья», и мы проводим эти соревнования каждый год. К тому же много лет существует корпоративная спартакиада по различным видам спорта и многое другое, — отметил старший вице-президент «Норникеля» Владислава Гасумянова.
Примечательно, что на главной спортивной арене страны была установлена площадка от недавних победителей баскетбольной Евролиги — ЦСКА, на которой сыграли в неолимпийский баскетбол — версию три на три.
- ЦСКА входит в семью «Норникеля», и мы гордимся нашей «армейской» командой и совместной работой. Из последних мероприятий я хотел бы выделить ЦСКА Junior — это работа с молодёжью, с детьми, большой проект по популяризации баскетбола. ЦСКА собирает детей, приглашает для них лучших тренеров, лучших спортсменов, проводятся мастер-классы, тренировки, различные открытые уроки. ЦСКА организует много открытых активностей, мероприятий, для того чтобы привлекать талантливую молодёжь и юношество в баскетбол, — отметил Владислав Гасумянов.
Добавим, Европейские игры — 2019 пройдут с 21 по 30 июня в Минске.
Фото Евгения Тумашова
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