Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39673

17 июня 2019, 20:54



Белый медведь бродит по окрестностям Норильска в поисках пищи. Фотографу "Заполярки" удалось сделать уникальные кадры.

- Он сильно истощён, еле моргает, еле ходит. Долго лежал, отдыхал, потом перешёл дорогу и пошел в промзону, в сторону фабрики щебня и песка. Потом перешёл ещё одну дорогу и направился в сторону помойки, - рассказывает Ирина. Как ранее сообщалось, белый медведь был замечен под Талнахом вчера. Сотрудники спасотряда, полиции и охотнадзора выехали к месту обнаружения хищника, наблюдали за ним и зафиксировали его уход в сторону Хараелахских гор. Решение об усыплении и вывозе дикого зверя должны принимать в Москве, в Росприроднадзоре. Фото Ирины Яринской

Просмотров:750 В объектив Ирины Яринской краснокнижный зверь попал в районе рудника "Октябрьский".- Он сильно истощён, еле моргает, еле ходит. Долго лежал, отдыхал, потом перешёл дорогу и пошел в промзону, в сторону фабрики щебня и песка. Потом перешёл ещё одну дорогу и направился в сторону помойки, - рассказывает Ирина.Как ранее сообщалось, белый медведь был замечен под Талнахом вчера.Сотрудники спасотряда, полиции и охотнадзора выехали к месту обнаружения хищника, наблюдали за ним и зафиксировали его уход в сторону Хараелахских гор. Решение об усыплении и вывозе дикого зверя должны принимать в Москве, в Росприроднадзоре.Фото Ирины Яринской