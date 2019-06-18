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18 июня 2019, 09:28



Выставка-продажа картин в помощь норильскому художнику Юрию Афонову будет продолжена до 5 июля.

Фото Ирины Яринской

Просмотров:146 Напомним, что наш известный график, председатель норильского отделения Союза художников России Юрий Афонов два месяца назад был доставлен в больницу с инсультом. По инициативе коллег и друзей мастера при поддержке благотворительного фонда «Территория добра» и Музея Норильска в Арт-резиденции открылась выставка-продажа картин Юрия Николаевича и его жены Елены Афоновой - замечательного мастера живописи. Все вырученные от продажи средства будут направлены на лечение и реабилитацию художника. Работы можно посмотреть и приобрести в Арт-резиденции по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 1, 4-й подъезд. По средам: с 15 до 19 часов, в субботу и воскресенье: с 14 до 18 часов. Звонить по телефону 8-906-246-78-46.Фото Ирины Яринской