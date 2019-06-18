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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:30 Таймыр и Якутия договорились о сотрудничестве.
14:06 В девятых классах подводят итоги обязательной итоговой аттестации.
12:54 Вечный огонь временно отключён. На площади Памяти Героев начался капитальный ремонт.
09:35 Музей Норильска и фотоклуб «Таймыр» принимают до 1 июля заявки на участие в ежегодной городской фотовыставке «ТаймырФотоГода-2019» .
09:28 Выставка-продажа картин в помощь норильскому художнику Юрию Афонову будет продолжена до 5 июля.
20:54 Белый медведь бродит по окрестностям Норильска в поисках пищи. Фотографу "Заполярки" удалось сделать уникальные кадры.
18:21 В минувшие выходные в Москве прошёл большой спортивный праздник - XXX Всероссийский олимпийский день, в котором «Норникель» принял активное участие.
18:06 На автодороге Норильск - Талнах начался третий, заключительный этап ремонта.
17:50 В художественной галерее открылась выставка известной таймырской художницы Людмилы Гесслер.
16:49 Выпускники Норильского колледжа искусств подготовили новые спектакли об истории нашего города.
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