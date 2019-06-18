Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39675

18 июня 2019, 09:35



Музей Норильска и фотоклуб «Таймыр» принимают до 1 июля заявки на участие в ежегодной городской фотовыставке «ТаймырФотоГода-2019» .

Фото Ирины Яринской

Просмотров:141 Фотографы Норильска и Таймыра могут представить свой авторский взгляд на жизнь в Заполярье. В результате конкурсного отбора участниками выставки в Музее Норильска станут авторы самых оригинальных и качественных работ. Жюри рассмотрит фоторепортажи и серии снимков, от 4 до 12, объединённых общей темой. Работы могут быть в любом жанре: от городского пейзажа до событийного репортажа. Важно, чтобы фотографии были сделаны на территории севера Красноярского края в 2018-2019 годах. Заявки присылать до 1 июля 2019 года по адресу: polartresidence@gmail.comФото Ирины Яринской