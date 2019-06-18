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18 июня 2019, 12:54



Вечный огонь временно отключён. На площади Памяти Героев начался капитальный ремонт.

Мемориал является объектом культурного наследия, и это накладывает определённую ответственность и обязанности. Все работы должны выполнятся с целью сохранения или улучшения технических характеристик объекта. - Прежде чем снять первую плитку, приступить к капремонту, была проделана огромная работа. В течение 2017 года мы разрабатывали проектно-сметную документацию, провели необходимые обследования и научную работу с привлечением специализированной организации, имеющей лицензию на объекты культурного наследия. И всё это согласовывалось со службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, - рассказал начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов. Все материалы, необходимые для капитального ремонта, - гранитные плиты, сухие смеси, облицовочные смеси для ликов, различные растворы для реставрации звёзд, венков, букв, новую горелку и звезду, - закупили и доставили в Норильск ещё в прошлом году и хранили на складе. В прошлом же году провели конкурс и определили подрядчика. Это красноярская организация «Сибгрупп-Н», имеющая лицензию на проведение капитального ремонта на объекте культурного наследия. Сумма контракта со строительной фирмой составила пять миллионов рублей. На стройматериалы и их доставку в Норильск потратили 11,5 млн рублей. Рабочие подрядной организации уже приступили к подготовительным работам. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен быть выполнен до 30 сентября. После правильность выполненного ремонта должна будет засвидетельствовать служба охраны объектов культурного наследия края. Фото Ирины Яринской

Просмотров:78 Памятник-мемориал «Героям войны и труда» на площади Памяти Героев открылся в 1975 году, и с тех пор его состояние поддерживалось текущими ремонтами. Столь масштабные работы, запланированные на этот год, проведут впервые.Мемориал является объектом культурного наследия, и это накладывает определённую ответственность и обязанности. Все работы должны выполнятся с целью сохранения или улучшения технических характеристик объекта.- Прежде чем снять первую плитку, приступить к капремонту, была проделана огромная работа. В течение 2017 года мы разрабатывали проектно-сметную документацию, провели необходимые обследования и научную работу с привлечением специализированной организации, имеющей лицензию на объекты культурного наследия. И всё это согласовывалось со службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, - рассказал начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов.Все материалы, необходимые для капитального ремонта, - гранитные плиты, сухие смеси, облицовочные смеси для ликов, различные растворы для реставрации звёзд, венков, букв, новую горелку и звезду, - закупили и доставили в Норильск ещё в прошлом году и хранили на складе. В прошлом же году провели конкурс и определили подрядчика. Это красноярская организация «Сибгрупп-Н», имеющая лицензию на проведение капитального ремонта на объекте культурного наследия. Сумма контракта со строительной фирмой составила пять миллионов рублей.На стройматериалы и их доставку в Норильск потратили 11,5 млн рублей.Рабочие подрядной организации уже приступили к подготовительным работам. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен быть выполнен до 30 сентября. После правильность выполненного ремонта должна будет засвидетельствовать служба охраны объектов культурного наследия края.Фото Ирины Яринской