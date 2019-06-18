Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39677

18 июня 2019, 14:06



В девятых классах подводят итоги обязательной итоговой аттестации.

Русский язык в 9-х классах писали 2254 школьника. Четверо подростков были удалены с ОГЭ за нарушение порядка. Пятерок в этой параллели получено 460, четверок - 892, троек - 791. 107 человек, получившие неудовлетворительную отметку, смогут пересдать русский язык 25 июня. Математика для 2276 девятиклассников прошла без нарушений. Отличных оценок - 275, на четвёрки сдали 1447 человек, на тройки - 408, на двойки - 146 (пересдавать «неуд» ребята будут 27 июня). Из 1310 подростков, сдававших обществознание, «5» получили 73, «4» - 698, «3» - 483, «2» - 66. Возможность второй попытки сдать ОГЭ по этому предмету предоставляется 26 июня. Аттестационные отметки по информатике, истории, физике и биологии специалисты управления образования обнародуют несколько позже.

Просмотров:47 На данный момент известны оценки по двум обязательным экзаменам - русскому и математике, а также нескольким экзаменам по выбору, среди которых обществознание - наиболее популярный (более 60 процентов учеников традиционно останавливают свой выбор на этой дисциплине).Русский язык в 9-х классах писали 2254 школьника. Четверо подростков были удалены с ОГЭ за нарушение порядка. Пятерок в этой параллели получено 460, четверок - 892, троек - 791. 107 человек, получившие неудовлетворительную отметку, смогут пересдать русский язык 25 июня.Математика для 2276 девятиклассников прошла без нарушений. Отличных оценок - 275, на четвёрки сдали 1447 человек, на тройки - 408, на двойки - 146 (пересдавать «неуд» ребята будут 27 июня).Из 1310 подростков, сдававших обществознание, «5» получили 73, «4» - 698, «3» - 483, «2» - 66. Возможность второй попытки сдать ОГЭ по этому предмету предоставляется 26 июня.Аттестационные отметки по информатике, истории, физике и биологии специалисты управления образования обнародуют несколько позже.