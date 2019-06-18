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18 июня 2019, 14:30



Таймыр и Якутия договорились о сотрудничестве.

Как сообщает администрация Таймыра, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в области обеспечения поддержки традиционной хозяйственной деятельности, защиты исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера и социально-экономического развития арктических территорий. Представители таймырской делегации рассказали якутам о ряде мер социальной поддержки, оказываемых органами местного самоуправления коренным малочисленным народам. Руководство министерства, в свою очередь, поделилось опытом взаимодействия недропользователей и владельцев территорий традиционного природопользования. Стороны выразили уверенность, что тесные взаимоотношения между Таймыром и Якутией будут развиваться и дальше. Кроме того, было принято решение проводить такие совещания регулярно и обмениваться практическим опытом по разным направлениям, формулировать общие проблемы и находить пути их решения.

Просмотров:302 В рамках рабочей поездки в город Якутск Республики Саха (Якутия) глава Таймыра Евгений Вершинин встретился с руководством министерства по развитию Арктики и делам народов Севера.Как сообщает администрация Таймыра, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в области обеспечения поддержки традиционной хозяйственной деятельности, защиты исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера и социально-экономического развития арктических территорий. Представители таймырской делегации рассказали якутам о ряде мер социальной поддержки, оказываемых органами местного самоуправления коренным малочисленным народам. Руководство министерства, в свою очередь, поделилось опытом взаимодействия недропользователей и владельцев территорий традиционного природопользования. Стороны выразили уверенность, что тесные взаимоотношения между Таймыром и Якутией будут развиваться и дальше. Кроме того, было принято решение проводить такие совещания регулярно и обмениваться практическим опытом по разным направлениям, формулировать общие проблемы и находить пути их решения.