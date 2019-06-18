Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39679

18 июня 2019, 14:54



Юные норильчане вернулись из международного детского лагеря «Артек».

Норильская смена, шестая и самая интересная, началась 28 мая, северян разместили в лагере «Морской» - лучшем из 10 комплексов «Артека». Ребята три недели не только отдыхали на море, но и принимали участие в творческих проектах, ездили на экскурсии. Они отметили 220-летие А. С. Пушкина и 94-й день рождения «Артека», стали зрителями Международного конкурса юных исполнителей популярной музыки «Новая волна. Дети». Также проходила большая, серьёзная работа с лучшими преподавателями страны. И в новом учебном году дети, защитив в «Артеке» свои проекты, будут делиться полученными знаниями и навыками со сверстниками. Среди ребят, которые вернулись из «Артека» в Норильск, и 11-летняя Дарья Горбачёва из 6-й школы. Её встречал папа Сергей Юрьевич, работник механического завода. Даша мечтала попасть в «Артек» и постаралась выиграть путёвку, придумав оригинальный проект «Универсальный код радости» на основе любимой книжки «Поллианна». Она уверена, что её простой, но универсальный проект, с которым каждый может познакомится в YouTube, помогает людям бороться с депрессивным состоянием, не потеряться в жизни. Правда, уезжала в лагерь в грустном настроении, признаётся Даша, потому что не хотелось расставаться с любимыми родителями и младшим братом Лёней. Но в «Артеке», где она представила свои наработки «практически всему лагерю», было очень весело. Ещё и с погодой повезло. Понравились и артековская форма в морском стиле, и вкусная еда, и «Оранжевый» корпус, в котором соседками норильчанок стали девочки из Москвы и Дагестана. Даше интересно было заниматься в «Экологическом патруле», в различных студиях, где «за хорошую работу давали хорошие призы». Она и в ролике снялась, посвящённом дню рождения «Артека».

Просмотров:341 Весной этого года норильские школьники участвовали во Всероссийском конкурсе «Навыки людей будущего». Путёвок в «Артек» удостоились 285 победителей 11-17 лет из 81 региона страны, и 50 из счастливчиков - талантливые норильские ребята, которые стали лучшими по направлениям «Обучающее видео», «Интерактивное упражнение» и «Настольная игра». Отдых наших детей в «Артеке» стал возможным благодаря финансовому участию «Норникеля» и поддержке администрации Норильска.Норильская смена, шестая и самая интересная, началась 28 мая, северян разместили в лагере «Морской» - лучшем из 10 комплексов «Артека». Ребята три недели не только отдыхали на море, но и принимали участие в творческих проектах, ездили на экскурсии. Они отметили 220-летие А. С. Пушкина и 94-й день рождения «Артека», стали зрителями Международного конкурса юных исполнителей популярной музыки «Новая волна. Дети». Также проходила большая, серьёзная работа с лучшими преподавателями страны. И в новом учебном году дети, защитив в «Артеке» свои проекты, будут делиться полученными знаниями и навыками со сверстниками.Среди ребят, которые вернулись из «Артека» в Норильск, и 11-летняя Дарья Горбачёва из 6-й школы. Её встречал папа Сергей Юрьевич, работник механического завода. Даша мечтала попасть в «Артек» и постаралась выиграть путёвку, придумав оригинальный проект «Универсальный код радости» на основе любимой книжки «Поллианна». Она уверена, что её простой, но универсальный проект, с которым каждый может познакомится в YouTube, помогает людям бороться с депрессивным состоянием, не потеряться в жизни. Правда, уезжала в лагерь в грустном настроении, признаётся Даша, потому что не хотелось расставаться с любимыми родителями и младшим братом Лёней. Но в «Артеке», где она представила свои наработки «практически всему лагерю», было очень весело. Ещё и с погодой повезло. Понравились и артековская форма в морском стиле, и вкусная еда, и «Оранжевый» корпус, в котором соседками норильчанок стали девочки из Москвы и Дагестана. Даше интересно было заниматься в «Экологическом патруле», в различных студиях, где «за хорошую работу давали хорошие призы». Она и в ролике снялась, посвящённом дню рождения «Артека».