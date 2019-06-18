Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39680

18 июня 2019, 15:59



22 июня во всех районах Норильска пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби.

22 июня, в память о начале Великой Отечественной войны, на территории России приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные программы и передачи. По всей стране проходят различные патриотические акции и памятные мероприятия. Норильск не остаётся в стороне и вместе со всей Россией вспоминает начало войны и скорбит по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свою Родину. В эту субботу, 22 июня, жители Кайеркана соберутся на площади у стелы «Слава подвигам народа» в 10.30, а жители Талнаха – на площади Победы у стелы «Вечно живым» в 12.00. Ветераны войны, руководители города, сотрудники муниципальных учреждений и общественных организаций, трудовые отряды школьников почтут память погибших минутой молчания и возложат цветы к мемориалам. В Центральном районе в 14.00 в Книжном дворике публичной библиотеки на Ленинском проспекте, 20а, пройдёт общественно-политическая акция «Норильск поэтический». Мероприятие пройдёт в формате свободного микрофона. Горожан приглашают вспомнить тех, кто отдал свои жизни во имя мира, прочесть стихи и исполнить песни военных лет. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:343 Одна из самых печальных дат в нашей истории — день начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Тяжёлая кровопролитная война длилась 1418 дней. Общие людские потери СССР в ходе войны составили около 27 миллионов человек.22 июня, в память о начале Великой Отечественной войны, на территории России приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные программы и передачи. По всей стране проходят различные патриотические акции и памятные мероприятия.Норильск не остаётся в стороне и вместе со всей Россией вспоминает начало войны и скорбит по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свою Родину. В эту субботу, 22 июня, жители Кайеркана соберутся на площади у стелы «Слава подвигам народа» в 10.30, а жители Талнаха – на площади Победы у стелы «Вечно живым» в 12.00. Ветераны войны, руководители города, сотрудники муниципальных учреждений и общественных организаций, трудовые отряды школьников почтут память погибших минутой молчания и возложат цветы к мемориалам.В Центральном районе в 14.00 в Книжном дворике публичной библиотеки на Ленинском проспекте, 20а, пройдёт общественно-политическая акция «Норильск поэтический». Мероприятие пройдёт в формате свободного микрофона. Горожан приглашают вспомнить тех, кто отдал свои жизни во имя мира, прочесть стихи и исполнить песни военных лет.Фото Владимира Макушкина