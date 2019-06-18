Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39681

18 июня 2019, 16:15



Стратегию развития Арктической зоны России обсудили на выездном заседании Совета по Арктике и Антарктике.

Присутствующие внесли ряд предложений и инициатив для включения в стратегию, которая определит главные цели и задачи государственной политики на предстоящие 15 лет. По итогам заседания принято решение рекомендовать Совету Федерации провести парламентские слушания по вопросам подготовки проекта стратегии на период до 2035 года. Правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о необходимости разработки проекта закона о досрочном завозе продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, где будут определены понятие «северный завоз», критерии отнесения продукции к категории обязательных для северного завоза, виды и формы господдержки, трёхлетний период планирования северного завоза с учётом долгосрочного и среднесрочного планирования и другое. Помимо этого правительству РФ предлагается актуализировать перечень государственных гарантий и компенсаций лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера, а также разработать систему компенсационных мер в целях снижения финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства. Также были даны рекомендации, касающиеся транспортной отрасли. Так, среди предложений – вопрос о разработке дополнительных мер по развитию региональной и местной авиации Арктической зоны, выравнивание транспортных тарифов и тарифов на энергоресурсы до среднероссийского уровня и изменение Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта. Органам государственной власти субъектов РФ необходимо представить в правительство проектно-сметную документацию модернизации портовой инфраструктуры и реконструкции причальных сооружений, помимо этого подготовить предложения по обеспечению значений показателей социального развития территорий до уровня не ниже средних значений по стране, сообщается на сайте администрации Таймыра. Фото с официального сайта Государственного Собрания Республики Саха (Якутия)

Просмотров:297 Выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания РФ прошло в Якутске. Его участниками стали представители федеральных органов исполнительной власти, министерств по профильным направлениям Республики Саха (Якутия), Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федерального агентства по рыболовству, а также делегация Таймыра.Присутствующие внесли ряд предложений и инициатив для включения в стратегию, которая определит главные цели и задачи государственной политики на предстоящие 15 лет. По итогам заседания принято решение рекомендовать Совету Федерации провести парламентские слушания по вопросам подготовки проекта стратегии на период до 2035 года. Правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о необходимости разработки проекта закона о досрочном завозе продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, где будут определены понятие «северный завоз», критерии отнесения продукции к категории обязательных для северного завоза, виды и формы господдержки, трёхлетний период планирования северного завоза с учётом долгосрочного и среднесрочного планирования и другое.Помимо этого правительству РФ предлагается актуализировать перечень государственных гарантий и компенсаций лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера, а также разработать систему компенсационных мер в целях снижения финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства.Также были даны рекомендации, касающиеся транспортной отрасли. Так, среди предложений – вопрос о разработке дополнительных мер по развитию региональной и местной авиации Арктической зоны, выравнивание транспортных тарифов и тарифов на энергоресурсы до среднероссийского уровня и изменение Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта. Органам государственной власти субъектов РФ необходимо представить в правительство проектно-сметную документацию модернизации портовой инфраструктуры и реконструкции причальных сооружений, помимо этого подготовить предложения по обеспечению значений показателей социального развития территорий до уровня не ниже средних значений по стране, сообщается на сайте администрации Таймыра.Фото с официального сайта Государственного Собрания Республики Саха (Якутия)