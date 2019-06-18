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18 июня 2019, 16:35

«Северные» вопросы обсудили на заседании президиума правительства региона.


Губернатор Красноярского края Александр Усс обсудил с президиумом правительства региона предварительные итоги посевной кампании и перспективы развития северных и южных территорий.
По первому вопросу выступил заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов. Он отметил, что в 2019 году погода позволила начать посевную на десять дней раньше, чем в прошлом году, и большинство сельхозпроизводителей уже завершили яровой сев.
«По сравнению с 2018 годом сократилась посевная площадь зерновых и зернобобовых. Это обусловлено увеличением площади масличных культур и кукурузы, что в свою очередь позволит обеспечить отрасль животноводства качественными кормами», - обратил внимание Леонид Шорохов.
Такой подход позволил Красноярскому краю впервые за многие десятилетия серьёзно улучшить показатели по надоям молока: за первое полугодие 2019 года объёмы увеличены на 10 тысяч тонн.
Также министр отметил, что красноярское зерно пользуется большим спросом за пределами региона. На 14 июня продано 690 тысяч тонн зерна, что на 346 тысяч тонн больше прошлогодних показателей. Среди основных потребителей – 38 регионов России, в том числе Сибирь и Краснодарский край, сообщается на официальном портале Красноярского края.
Об исполнении поручений губернатора края, которые сформированы по итогам стратегической сессии по развитию северных территорий, доложил министр экономики и регионального развития региона Егор Васильев.
Перечень поручений по развитию северных территорий региона предусматривает реновацию Норильска, создание северного туристического кластера, расширение Арктической зоны Красноярского края и подготовку инициативных предложений на федеральный уровень.
Александр Усс отметил, что в части развития северных территорий необходимо сосредоточить особое внимание на вопросе изменения механизмов энергоснабжения, авиационного сообщения.
Фото с официального портала Красноярского края
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