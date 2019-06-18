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18 июня 2019, 18:59



Белый медведь в Норильске: продолжение истории.

Завтра в Норильск прилетят специалисты красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей». Им предстоит непростая задача – оценить состояние здоровья белого медведя, который дошёл от мест своего естественного обитания на побережье Карского моря до Норильска. Подобный опыт у краевых зоологов и ветеринаров уже есть. Напомним, в октябре прошлого года именно специалисты парка «Роев ручей» возглавляли команду экспертов, перевозивших медвежонка, которого сильным штормом прибило к берегу Карского моря в районе поселка Диксон. «Норильский» мишка пришел к людям сам. Он прошагал на юг минимум 500 километров. По всей видимости, на путешествие его толкнула бескормица, связанная с таянием льдов и изменениями климата. С другой стороны, известно, что в поисках пищи белые медведи нередко преодолевают сотни километров, при этом средняя скорость хищника составляет 40 км в час. Уходить из Норильска хищник не торопится: направляясь на север, он разворачивается и возвращается к городу. Как подчеркивают специалисты, ответить на вопрос, где предстоит жить белому медведю, можно только по итогам осмотра животного и проведения необходимых анализов. Если здоровью хищника ничего не угрожает, он отправится в дикую природу. В противном случае его заберут в парк флоры и фауны «Роев ручей», где уже живут четыре белых медведя, в том числе и Урсула, которая прилетела в Красноярск из Диксона. Фото Ирины Яринской

Просмотров:1540 Завтра в Норильск прилетят специалисты красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей». Им предстоит непростая задача – оценить состояние здоровья белого медведя, который дошёл от мест своего естественного обитания на побережье Карского моря до Норильска. Подобный опыт у краевых зоологов и ветеринаров уже есть. Напомним, в октябре прошлого года именно специалисты парка «Роев ручей» возглавляли команду экспертов, перевозивших медвежонка, которого сильным штормом прибило к берегу Карского моря в районе поселка Диксон.«Норильский» мишка пришел к людям сам. Он прошагал на юг минимум 500 километров. По всей видимости, на путешествие его толкнула бескормица, связанная с таянием льдов и изменениями климата. С другой стороны, известно, что в поисках пищи белые медведи нередко преодолевают сотни километров, при этом средняя скорость хищника составляет 40 км в час. Уходить из Норильска хищник не торопится: направляясь на север, он разворачивается и возвращается к городу.Как подчеркивают специалисты, ответить на вопрос, где предстоит жить белому медведю, можно только по итогам осмотра животного и проведения необходимых анализов. Если здоровью хищника ничего не угрожает, он отправится в дикую природу. В противном случае его заберут в парк флоры и фауны «Роев ручей», где уже живут четыре белых медведя, в том числе и Урсула, которая прилетела в Красноярск из Диксона.Фото Ирины Яринской