Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39684

19 июня 2019, 10:51



Министр культуры края Аркадий Зинов назначил Виктора Афендикова новым директором Норильского колледжа искусств.

Виктор Николаевич Афендиков более 40 лет трудится в культурной сфере. В разные годы являлся художественным руководителем Дома культуры, преподавателем музыки, руководителем оркестра баянов и народных инструментов, концертмейстером Дворца пионеров и школьников Норильска. И последние 14 лет являлся директором Норильской детской школы искусств. В Норильске Виктор Николаевич хорошо известен в кругах музыкантов. Его кандидатура была воспринята с воодушевлением. К новым обязанностям он приступит 25 июня, после завершения в колледже государственных экзаменов. В ходе рабочего визита в Норильск министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов также пообщался с коллективом НКИ о проблемах и возможных путях их решения. Фото facebook.com/kultura24 На фото министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов (справа) и новый руководитель НКИ Виктор Афендиков (слева)

Просмотров:217 Об этом сообщила начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Ирина Субочева на своей странице в facebook со ссылкой на аккаунт Культура24.Виктор Николаевич Афендиков более 40 лет трудится в культурной сфере. В разные годы являлся художественным руководителем Дома культуры, преподавателем музыки, руководителем оркестра баянов и народных инструментов, концертмейстером Дворца пионеров и школьников Норильска. И последние 14 лет являлся директором Норильской детской школы искусств.В Норильске Виктор Николаевич хорошо известен в кругах музыкантов. Его кандидатура была воспринята с воодушевлением. К новым обязанностям он приступит 25 июня, после завершения в колледже государственных экзаменов.В ходе рабочего визита в Норильск министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов также пообщался с коллективом НКИ о проблемах и возможных путях их решения.Фото facebook.com/kultura24На фото министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов (справа) и новый руководитель НКИ Виктор Афендиков (слева)